اشتباه عجیب کمیته ملی المپیک و فدراسیون اسکی در المپیک زمستانی!

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و سومین دوره رقابتهای المپیک زمستانی ۲۰۱۸ کره جنوبی از ۲۰ بهمن تا ششم اسفند به میزبانی پیونگ چانگ کره جنوبی در حال برگزاری است. کاروان کشورمان با تنها ۴ نماینده و یک اسکی باز کمتر از دوره قبل در این رویداد شرکت کرده است.

نکته قابل تامل و عجیب در حاشیه این رقابتها بی اطلاعی کمیته ملی المپیک و فدراسیون اسکی از تعداد سهمیه های حضور ایران در المپیک زمستانی است. در حالی که بارها از شرکت سمانه بیرامی پرچمدار ایران در دو ماده اسپرینت و ۱۰ کیلومتر رشته صحرانوردی یاد می شد و این موضوع هم از طریق کانال رسمی کمیته ملی المپیک و هم فدراسیون اسکی اعلام شد، با اعلام لیست اولیه ورزشکاران شرکت کننده در رشته ۱۰ کیلومتر و عدم وجود نام پرچم دار ایران در این لیست، مشخص شد بیرامی اصلا سهمیه حضور در این رقابت را کسب نکرده است.

بانوی توانمند و پرچمدار ایران با امتیاز جهانی فعلی خود تنها حق شرکت در یک ماده را داشت که به نظر می رسد انتخاب شرکت در ماده ۱۰ کیلومتر(که تخصص خوبی در آن دارد) به مراتب منطقی تر از حضور در رشته اسپرینت بود.

همین که نمایندگان ایران در شرایط سخت و نه چندان مطلوب فراهم شده برای خود با عدم بارش برف و عدم اعزام به تورنمنت های با امتیاز بالا به سهمیه المپیک زمستانی دست پیدا کردند نشان از توانمندی و تلاش بی وقفه آنها دارد اما آیا بی اطلاعی مسئولان کاروان اعزامی و کمیته ملی المپیک از تعداد سهمیه های حضور ایران در المپیک زمستانی قابل توجیه است؟

کاروان المپیکی ایران که بدون برگزاری هیچ مراسم بدرقه ای راهی پیونگ چانگ کره جنوبی شد اگرچه به نظر می رسد با هدف حرکت در خاموشی و سکوت در این رویداد شرکت کرده است اما با حواشی کمی دست و پنجه نرم نکرد. اگر باقی مانده تعداد سهمیه های نمایندگان شایسته المپیکی ایران درست اعلام شده باشد محمد کیادربندسری در دو ماده مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ، فروغ عباسی در مارپیچ کوچک و سید ستار صید در ۱۵ کیلومتر صحرانوردی رقابت خواهند داشت . رقابتی که اگرچه هیچ روایتگری از نزدیک شاهد آن نیست اما حداقل جامعه اسکی تلاش چهار نماینده توانمند خود را از دور پیگیری می کنند.

تصویر اطلاع رسانی اشتباه در خصوص داشتن دو سهمیه پرچمدار بانوی ایران را مشاهده می کنید:

* بهاره سلطانی