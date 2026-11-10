https://mehrnews.com/x3dztd ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۳ کد مطلب 7007206 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۰ آبان ۱۴۰۵، ۰:۴۳ ۲۵۵ شب قرار شبانه مردم اسفراین اسفراین- مردم ولایت مدار اسفراین در ۲۵۵ شب حماسه اقتدار آفریدند. دریافت 7 MB کد مطلب 7007206 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع مردم اسفراین به شب ۲۵۴ رسید ۲۵۶ شب ایستادگی مردم در میدان امام خمینی (ره) ادامه یافت هدایتی: فرهنگ مهمترین عرصه جنگ ترکیبی دشمن است مردم اسفراین در شب ۲۵۷ تجمعات شبانه عزای فاطمیه را اقامه کردند دو شهید گمنام در گلزار شهدای پارک قائم اسفراین تشییع شدند اجتماع مردم اسفراین به شب ۲۵۸ رسید برچسبها اسفراین تجمع مردمی ایران
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