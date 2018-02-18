پیشگیری از آسیب های اجتماعی اولویت مهم آموزش وپرورش در مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدی حسینی ظهر یکشنبه در نشست تعاملی با اصحاب رسانه در همکاری وهمیاری جهت فرهنگ سازی و آموزش نسبت به پیشگیری از آسیب های اجتماعی در اجتماع و جامعه گفت: آموزش و پرورش محلی برای تربیت فکری وتحصیلی دانش آموزان است وبا توجه به اینکه آسیب های اجتماعی تهدیدی برنسلهای جدید شده برای پیشگیری وفرهنگ سازی جهت برون رفت از این آسیب ها بنیان خانواده می تواند کمک بزرگی به آموزش وپرورش کند.

مهدی حسینی بیان داشت: بر اساس سند تحول بنیادین ،آموزش وپرورش در ساحت سلامت اجتماعی وتربیتی که ساحت دوم این سند است به دنبال نهادینه کردن آن در بین مردم ودانش آموزان قدم جدی برداشته واز طرفی بر اساس ضرورتی که نسبت به این موضوع دیده می شود همه دستگاهها نقش خود را پررنگ نشان دهند و از رسانه ها نیز در خواست می شود تا با انعکاس آن در آگاهی بخشی به مردم در جامعه اقدام کنند.

معاونت پرورشی آموزش وپرورش میناب عنوان کرد: سند تحول بنیادین از شش ساحت آموزشی وتربیتی تشکیل شده که درهر بخش با حضور کارشناسان مجرب با پرداختن به امور محوله در مدارس برای فعالیت های فرهنگی ، خلاء های موجود در جامعه را آسیب شناسی کرده وبرای آموزش صحیح در بین دانش آموزان ،اولیا اقدام می کنند تا از خطراتی که دانش آموزان را تهدید می کند آگاه سازند.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی ، جشنواره ها، اردوها وطرحهای پیشگیری محور در مدارس پرخطر توسط کارشناسان مربوطه گفت: برگزاری این برنامه ها در جهت تفهیم وشناسایی استعدادها ودر راستای فرهنگ سازی به دانش اموزان مفید واقع شده است وتوانسته ایم دربرگزاری برخی ازبرنامه های شاهد کسب افتخارات از سوی دانش آموزان باشیم.

مهدی حسینی گفت: توجه جدی به همه ساحت های شش گانه سند تحول بنیادین آموزش وپرورش نه تنها ارتقاء کیفیت آموزشی دانش آموزان را در پی ندارد بلکه با اجرای طرحها وبرنامه های محوری می توان از آسیب های اجتماعی در مدارس که زمینه ساز آن در جامعه واجتماع هستند جلوگیری وشاهد شکوفایی درتربیت اجتماعی دانش اموزان در سطح جامعه خواهیم شد.