به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی، معاون مدیرکل و مدیر آموزشوپرورش میناب، صبح دوشنبه در نشست صمیمی به مناسبت روز خبرنگار که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگاران درگذشته از جمله مرحوم محمد انصاری خبرنگار فقید مینابی، اظهار کرد: سال گذشته در همین مکان در خدمت این عزیز بودیم که انصافاً استاد اخلاق بودند و همیشه با شوخطبعیهای خود خاطرهای ماندگار برای ما به یادگار گذاشتند.
وی با تقدیر ویژه از خبرنگاران به دلیل اطلاع رسانی شفاف و دقیق در حادثه اسفندماه، افزود: خبرنگاران در آن ایام بهصورت شبانهروزی در محل حضور داشتند و با اطلاعرسانی شفاف و حقیقتمحور به وظیفه خود عمل کردند که یکی از انتظارات اصلی مردم از اصحاب رسانه در سطح شهرستان است.
اسماعیلی گفت: در این دو سال، رسانهها همواره یار و یاور آموزشوپرورش بودهاند و در پیگیری نواقصات، مشکلات سیستم و پیشبرد پروژهها نقش مؤثری ایفا کردهاند.
مدیر آموزشوپرورش میناب با اشاره به نقش مطالبهگری رسانهها گفت: گاهی خبرنگاران از مشکلات مدارس، کمبودها، یا حوادث داخلی سیستم اطلاعرسانی میکنند و ما بلافاصله ورود پیدا میکنیم؛ بهگونهای که بسیاری از این مسائل در کمتر از ۲۴ ساعت حلوفصل میشود.
وی افزود: وقتی رسانهها با احترام وارد میشوند، هم شهروندی که گزارش داده خوشحال میشود و هم مسئول مربوطه احساس میکند باید مشکل را اصلاح کند؛ این تعامل و همکاری مایه افتخار و پیشرفت کار ماست.
اسماعیلی با بیان خاطرهای از شب بازگشایی مدارس در سال گذشته گفت: شب قبل از بازگشایی، صفهای طولانی از پنجشنبهبازار تا گلزار شهدا برای دریافت لباس فرم شکل گرفته بود و مردم نگران بودند؛ این وضعیت میتوانست تمام زحمات پروژه مهر را زیر سؤال ببرد و همکاری مدیران و مجموعههای مربوطه باعث شد این بحران مدیریت شود.
وی ادامه داد: خوشبختانه امسال از ابتدا بخشنامههای لازم صادر، جلسات مدیران برگزار و تأکید شد که مدیران پیش از انعقاد قرارداد پوشاک، شرایط را بهطور شفاف رعایت کنند تا چنین حوادثی تکرار نشود.
مدیر آموزشوپرورش میناب با اشاره به اجرای پروژه مهر گفت: سال گذشته سهمیه رنگآمیزی ۲۵۰ کلاس بود اما امسال هزار کلاس در دستور کار قرار دارد که نزدیک به ۵۰ درصد مدارس شهرستان را شامل میشود و تعمیر، تجهیز میز و صندلی و نیمکتها نیز انجام خواهد شد.
وی درخصوص پوشاک دانشآموزان نیز اظهار داشت: با همکاری خیرین و نهادهای حمایتی، نگاه ویژهای به دانشآموزان بیبضاعت داریم و در شورای آموزشوپرورش موضوع یکسانسازی حمایتها مطرح شده تا از حمایتهای موازی بهزیستی، کمیته امداد و خیرین بهصورت مدیریتشده استفاده شود.
اسماعیلی از آغاز دو پروژه ۱۲ کلاسه آستان مقدس حسینی و پیگیری پروژههای آستان قدس رضوی خبر داد و گفت: همچنین ساخت مدرسه ۹ کلاسه به نام شهدای دانشآموز منطقه زوکی با پیگیریهای انجامشده بهزودی آغاز میشود.
وی درخصوص اردوگاه دانشآموزی گفت: محوطهسازی، نصب حصار، زیرسازی آسفالت و زیرسازی زمین چمن مصنوعی و والیبال انجام شده و با همکاری شهرداری، چمن مصنوعی خریداری و بهزودی پیش از شهریورماه نصب میشود.
مدیر آموزشوپرورش میناب در پایان با تأکید بر لزوم تحول در دانشگاه و همکاری فرهنگی بین نهادها گفت: دانشجویانی که فارغالتحصیل میشوند وارد سیستم آموزشوپرورش میشوند و اگر خوب باشند، دانشآموزان خوبی تربیت خواهند کرد؛ بنابراین همفکری و همکاری همه دستگاهها برای بهبود کیفیت آموزشی ضروری است.
وی ضمن تبریک مجدد روز خبرنگار از حضور اصحاب رسانه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با برگزاری نشستهای مشترک در پروژه مهر و پیش از بازگشایی مدارس، همکاریها تداوم یابد.
میناب- مدیر آموزشوپرورش میناب با گرامیداشت یاد شهدای دانشآموز، نقش رسانهها را در شفافسازی و حل مشکلات نظام آموزشی بسیار مهم و مؤثر خواند و گفت:خبرنگاران یار و یاور آموزشوپرورش هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی، معاون مدیرکل و مدیر آموزشوپرورش میناب، صبح دوشنبه در نشست صمیمی به مناسبت روز خبرنگار که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگاران درگذشته از جمله مرحوم محمد انصاری خبرنگار فقید مینابی، اظهار کرد: سال گذشته در همین مکان در خدمت این عزیز بودیم که انصافاً استاد اخلاق بودند و همیشه با شوخطبعیهای خود خاطرهای ماندگار برای ما به یادگار گذاشتند.
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