به گزارش خبرنگار مهر، حسن اسماعیلی، معاون مدیرکل و مدیر آموزش‌وپرورش میناب، صبح دوشنبه در نشست صمیمی به مناسبت روز خبرنگار که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره خبرنگاران درگذشته از جمله مرحوم محمد انصاری خبرنگار فقید مینابی، اظهار کرد: سال گذشته در همین مکان در خدمت این عزیز بودیم که انصافاً استاد اخلاق بودند و همیشه با شوخ‌طبعی‌های خود خاطره‌ای ماندگار برای ما به یادگار گذاشتند.



وی با تقدیر ویژه از خبرنگاران به دلیل اطلاع‌ رسانی شفاف و دقیق در حادثه اسفندماه، افزود: خبرنگاران در آن ایام به‌صورت شبانه‌روزی در محل حضور داشتند و با اطلاع‌رسانی شفاف و حقیقت‌محور به وظیفه خود عمل کردند که یکی از انتظارات اصلی مردم از اصحاب رسانه در سطح شهرستان است.



اسماعیلی گفت: در این دو سال، رسانه‌ها همواره یار و یاور آموزش‌وپرورش بوده‌اند و در پیگیری نواقصات، مشکلات سیستم و پیشبرد پروژه‌ها نقش مؤثری ایفا کرده‌اند.



مدیر آموزش‌وپرورش میناب با اشاره به نقش مطالبه‌گری رسانه‌ها گفت: گاهی خبرنگاران از مشکلات مدارس، کمبودها، یا حوادث داخلی سیستم اطلاع‌رسانی می‌کنند و ما بلافاصله ورود پیدا می‌کنیم؛ به‌گونه‌ای که بسیاری از این مسائل در کمتر از ۲۴ ساعت حل‌وفصل می‌شود.



وی افزود: وقتی رسانه‌ها با احترام وارد می‌شوند، هم شهروندی که گزارش داده خوشحال می‌شود و هم مسئول مربوطه احساس می‌کند باید مشکل را اصلاح کند؛ این تعامل و همکاری مایه افتخار و پیشرفت کار ماست.



اسماعیلی با بیان خاطره‌ای از شب بازگشایی مدارس در سال گذشته گفت: شب قبل از بازگشایی، صف‌های طولانی از پنج‌شنبه‌بازار تا گلزار شهدا برای دریافت لباس فرم شکل گرفته بود و مردم نگران بودند؛ این وضعیت می‌توانست تمام زحمات پروژه مهر را زیر سؤال ببرد و همکاری مدیران و مجموعه‌های مربوطه باعث شد این بحران مدیریت شود.

وی ادامه داد: خوشبختانه امسال از ابتدا بخش‌نامه‌های لازم صادر، جلسات مدیران برگزار و تأکید شد که مدیران پیش از انعقاد قرارداد پوشاک، شرایط را به‌طور شفاف رعایت کنند تا چنین حوادثی تکرار نشود.



مدیر آموزش‌وپرورش میناب با اشاره به اجرای پروژه مهر گفت: سال گذشته سهمیه رنگ‌آمیزی ۲۵۰ کلاس بود اما امسال هزار کلاس در دستور کار قرار دارد که نزدیک به ۵۰ درصد مدارس شهرستان را شامل می‌شود و تعمیر، تجهیز میز و صندلی و نیمکت‌ها نیز انجام خواهد شد.



وی درخصوص پوشاک دانش‌آموزان نیز اظهار داشت: با همکاری خیرین و نهادهای حمایتی، نگاه ویژه‌ای به دانش‌آموزان بی‌بضاعت داریم و در شورای آموزش‌وپرورش موضوع یکسان‌سازی حمایت‌ها مطرح شده تا از حمایت‌های موازی بهزیستی، کمیته امداد و خیرین به‌صورت مدیریت‌شده استفاده شود.



اسماعیلی از آغاز دو پروژه ۱۲ کلاسه آستان مقدس حسینی و پیگیری پروژه‌های آستان قدس رضوی خبر داد و گفت: همچنین ساخت مدرسه ۹ کلاسه به نام شهدای دانش‌آموز منطقه زوکی با پیگیری‌های انجام‌شده به‌زودی آغاز می‌شود.



وی درخصوص اردوگاه دانش‌آموزی گفت: محوطه‌سازی، نصب حصار، زیرسازی آسفالت و زیرسازی زمین چمن مصنوعی و والیبال انجام شده و با همکاری شهرداری، چمن مصنوعی خریداری و به‌زودی پیش از شهریورماه نصب می‌شود.



مدیر آموزش‌وپرورش میناب در پایان با تأکید بر لزوم تحول در دانشگاه و همکاری فرهنگی بین نهادها گفت: دانشجویانی که فارغ‌التحصیل می‌شوند وارد سیستم آموزش‌وپرورش می‌شوند و اگر خوب باشند، دانش‌آموزان خوبی تربیت خواهند کرد؛ بنابراین هم‌فکری و همکاری همه دستگاه‌ها برای بهبود کیفیت آموزشی ضروری است.



وی ضمن تبریک مجدد روز خبرنگار از حضور اصحاب رسانه قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد با برگزاری نشست‌های مشترک در پروژه مهر و پیش از بازگشایی مدارس، همکاری‌ها تداوم یابد.