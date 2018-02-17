العبادی بر ادامه نبرد با داعش در عراق تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در جریان دیدار با هیأت فرانسوی به ریاست «ادوارد فیلیپ» نخست وزیر این کشور در محل اقامتش در مونیخ عنوان داشت: ما بر ادامه مبارزه علیه داعش در عراق تاکید داریم. عراق به روابط عمیق خود با فرانسه و حمایت این کشور از بغداد تا شکست داعش افتخار می کند.

وی در ادامه افزود: ما به تقویت قدرت خود ادامه می دهیم و امیدواریم که همکاری امنیتی و اقتصادی و تجاری به ویژه در زمینه بازگرداندن ثبات به عراق ادامه پیدا کند. اهمیت این موضوع کمتر از نبرد ما علیه تروریسم نیست. عراق یک نمونه بارز در زمینه مبارزه با داعش به شمار می رود.

نخست وزیر فرانسه نیز عنوان داشت: ما نسبت به پیشرفت چشمگیر عراق بسیار خشنود هستیم و روابط خود را با این کشور ادامه می دهیم. ریشه کن کردن داعش اولویت فرانسه در منطقه است.