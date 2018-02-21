به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدی؛ رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اینکه پیامبر اکرم جملاتی را در وصف حضرت زهرا (س) بیان کرده که در وصف کسی نفرمودهاند، اظهار کرد: این سخنان پیامبر به خاطر رابطه پدر و دختری نبود و سخن ایشان با حسابوکتاب بوده است.
وی با بیان اینکه حضرت فاطمه (س) جایگاه مادر را نیز برای پیامبر اکرم (ص) داشت، گفت: حضرت فاطمه (س) در تمامی مشکلات در کنار پیامبر (ص) بود و پیامبر نیز احترام ویژهای برای ایشان قائل بودند.
رئیس سازمان اوقاف با اشاره به اینکه جایگاه و شخصیت حضرت زهرا (س) خاص بود، بیان کرد: حضرت علی (ع) با دیدن حضرت فاطمه زهرا (س) غم و غصهاش برطرف میشد، زیرا حجت تمام بانوان عالم حضرت فاطمه زهرا (ع) بود.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) در زمان خود عابدترین شخص بود، تصریح کرد: حضرت زهرا (س) تمامی فضائل را به خاطر عبودیت خود به دست آورد و او عبد الهی بوده و در تمامی شرایط به وظیفه خود عمل میکرد.
وی با بیان اینکه اگر حضرت زهرا (س) بعد رحلت پیامبر (ص) طبیعی برخورد میکرد، شاید این اتفاقات به وجود نمیآمد، افزود: اقدامات حضرت زهرا (س) در راستای ولایت و دفاع از امامت امام علی (ع) بود و او ایثار و فداکاریهای فراوانی کرد تا ولایت امام علی (ع) ثمربخش شود.
رئیس سازمان اوقاف با بیان اینکه محبوبیت حضرت زهرا (س) بُعد معنوی دارد، تاکید کرد: تلاوت قرآن، نگاه به چهره پیامبر و انفاق در راه خدا از خلقیات ویژه حضرت زهرا بود که بانوان باید این خصوصیات حضرت زهرا (س)را الگو قرار دهند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی با اشاره به اینکه قرآن نور است، بیان کرد: دوری از قرآن مشکل اصلی مسلمانان است درحالیکه تلاوت قرآن باید جزو برنامههای روزمره باشد تا تأثیرات آن در زندگی مردم مشاهده شود.
وی با تأکید بر اینکه مدیران و مسئولان نباید دچار مسائل دنیوی و اشرافی گری شوند، بیان کرد: یکی از آسیبهای مهم انقلاب ارتجاع و برگشت به عقب است و جامعه و مسئولان نباید دچار تجملات و زندگی اشرافی شوند، زیرا زندگی اشرافی با خلقیات حضرت زهرا (س) سازگار نیست.
رئیس سازمان اوقاف امام خمینی (ره) را الگوی ساده زیستی دانست و خاطرنشان کرد: مسئولان باید زندگی امام را الگوی خود قرار دهند و مبادا درگیر زندگی اشرافی شوند و وظایف جهادی خود را فراموش کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محمدی با بیان اینکه انقلاب در سال ۵۷ شروع شد، گفت: مردم به راه امام و رهبری ایمان، یقین و باور دارند و این مسئله را با حضور خود در روز ۲۲ بهمن ثابت کردند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه دشمنان قرآن و اهلبیت (ع) درصدد ایجاد ناامیدی در بین مردم هستند، خاطرنشان کرد: ضعفهایی در کشور وجود دارد اما نباید خدمات انقلاب نادیده گرفته شود و باید تلاش کرد که ضعفهای موجود برطرف شود.
