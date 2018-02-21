۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۵۲

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان:

تعطیلی مدارس خوزستان در روزهای پنج شنبه لغو شد

اهواز - مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان از لغو شدن تعطیلی روزهای پنج شنبه برای مدارس خوزستان تا پایان سال جاری خبر داد.

محمد تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال به علت گرد و غبار شدید، مدارس در استان خوزستان برای چندین روز تعطیل شده است و امر در بلند مدت عواقب جبران ناپذیری برای دانش آموزان استان خوزستان دارد..

وی افزود: بر همین اساس، تصمیم گرفته شد که تعطیلی روزهای پنج شنبه تا پایان سال جاری برای کلیه مقاطع تحصیلی لغو شود و دانش آموزان روزهای پنج شنبه نیز به تحصیل مشغول باشند تا بتوانیم عقب ماندگی ناشی از روزهای تعطیل را جبران کنیم.

تقی زاده با بیان اینکه به دلیل شرایط جوی، دانش آموزان خوزستانی نسبت به دانش آموزان استان های دیگر میزان ساعات کمتری در مدرسه حاضر هستند، تصریح کرد: سال گذشته آموزش و پرورش خوزستان بر اساس تفاهم نامه ای که با صدا و سیمای مرکز خوزستان منعقد کرد برنامه های درسی ویژه ای با تدریس دبیران مجرب برای جبران این عقب ماندگی های تحصیلی تهیه و تدوین شد و  ساعات ‌پخش آنها نیز برای استفاده از مطالب و مباحث تدریس شده به مدارس و دانش آموزان اعلام شد.

وی با اشاره به آمار بالای روزهایی که در سال تحصیلی جاری به دلیل آلودگی ناشی از ریزگردها به تعطیلی کشانده شدند، افزود: با توجه به اینکه در آستانه پایان سال تحصیلی قرار داریم، برای جلوگیری از افت تحصیلی لازم است تا به صورت جدی این مسئله  مورد بحث و بررسی قرارگیرد تا با همفکری و هم اندیشی متخصصان امر؛  راهکاری عملی برای جبران تعطیلی مدارس  به کار گرفته شود.

    • Asd IR ۱۳:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
      اصلا با این نظر آموزش پرورش مخالف هستیم و پنج شنبه ها به مدرسه نخواهیم رفت
    • اقای IR ۱۸:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۲/۰۲
      اقای مدیر کل اگه واقعا حرف از حق الناس می زنی اضافه کار بالای بیست سال معلمان استان پیگیری کنید تا گردن شما نباشه

