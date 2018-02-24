نخستین المپیاد ملی رویش در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کلاری صبح شنبه در نشست خبری برگزاری المپیاد رویش، گفت: حدود ۳ هزار نفر طی ۲ سال متقاضی حضور در المپیاد رویش داشتیم و به دلیل حضور در مسابقات بین المللی امسال مرحله کشوری نیز از دهم تا دوازدهم اسفند ماه برگزار می شود.

وی ادامه داد: ۵ اسفند آخرین زمان تمدید شرکت در المپیاد بوده که از فردا دعوتنامه ها ارسال خواهد شد.

مدیر سازمان دانش آموزی فارس تصریح کرد: برای استانها، نواحی و شهرستانهایی که مشکلات مالی دارند نیز سهمیه رایگان در نظر گرفته شده است.

کلاری افزود: رشته ها دومینو، جنگا، روبیک و پنتاگو برای دوره متوسط اول و دوم و رشته های لیوان چینی، دومینو، ریورسی، بلک آس و... دوره ابتدایی است.

وی یادآور شد: تا به امروز ۹۰۰ نفر ثبت نام کردند که به ۱۱۰۰ نفر خواهد رسید که ۶۰۰ نفر از فارس هستند که دلیل استقبال کم دیگر استانها برای حضور در فارس نیز سختگیری های اردویی است که بخشی از حاضرین با والدین به شیراز سفر می کنند.

مدیر سازمان دانش آموزی فارس در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص زمان تردد دانش آموزان در جاده، گفت: طبق برنامه تمامی دانش آموزان باید روز ۹ اسفند در شیراز باشند و هیچ اتوبوسی در ساعت های شب تردد جاده ای ندارد.

وی ادامه داد: تمامی دانش آموزان بیمه هستند و دانش آموزان خراسان نیز توسط قطار منتقل می شوند.