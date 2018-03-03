۱۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۱۲

با ادامه ضبط «تعطیلات رویایی»

رضا یزدانی تیتراژ سریال نوروز ۹۷ را می خواند/ رسیدن به صداگذاری

به زودی صداگذاری سریال «تعطیلات رویایی» که برای پخش در نوروز ۹۷ ساخته می شود، آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سریال «تعطیلات رویایی» به کارگردانی علیرضا امینی این روزها برای پخش در نوروز ۹۷ در حال تصویربرداری است و پیش بینی می شود این بخش کار ۱۰ تا ۱۵ روز دیگر به پایان برسد.

رضا یزدانی خواننده در این سریال به ایفای نقش می پردازد و صحنه هایی از کنسرت وی در جزیره کیش برای این سریال تصویربرداری شده است همچنین ترانه تیتراژ این سریال را نیز خود یزدانی می خواند.

این مجموعه به تهیه‌کنندگی مجید اوجی به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه دوم سیما در ۱۵ قسمت ۴۵ دقیقه ای برای پخش در ایام نوروز تولید می‌شود.

محمدرضا شریفی نیا، محمود عزیزی، افسانه بایگان، افسر اسدی، علی صادقی، لاله اسکندری، علی اوجی، رضا یزدانی، خاطره حاتمی، سولماز آقمقانی، مریم معصومی، فاطمه هاشمی، فرهاد بشارتی، ارسلان قاسمی، ژاله درستکار ، مهدی افشار و مرتضی علی آبادی بازیگران این مجموعه نوروزی هستند.

همزمان با تصویربرداری، تدوین این سریال نیز در حال انجام است و به زودی صداگذاری سریال نیز آغاز می شود.

