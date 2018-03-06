کریم حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: یکی از قابلیت های گردشگری استان اردبیل، گردشگری فرهنگی است که امروزه علاقه مندان بسیاری به خود جذب می کند.

وی افزود: در گردشگری فرهنگ، هدف اصلی معرفی آداب و رسوم و فرهنگ یک منطقه است و به نوعی جاذبه های فرهنگی بومی محلی معرفی می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تاکید کرد: نگاهی به آداب و رسوم مردم ساکن در این منطقه نشان می دهد که مردم اردبیل در آستانه عید نوروز از رسوم قابل توجهی پیروی می کنند که یکی از این آن ها برگزاری جشن آب است.

به گفته حاجی زاده در گذشته جشن آب عموما در کنار آسیاب ها که منجر به آبادی روستا و شهر می شد، برگزار می شده و نمونه جشن آب را ما در آیین «نواوستی» مشاهده می کنیم.

وی با بیان اینکه در نواوستی پیر و جوان در کنار چشمه ها حضور یافته و آداب خاصی را اجرا می کنند، اضافه کرد: از گذشته جشن آب با هدف ارج نهادن به مایه حیات در بخش های مختلف ایران مشاهده می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان تاکید کرد: معرفی آداب و رسوم و اطلاع رسانی آن در قالب برنامه های نوروزگاه توسط میراث فرهنگی هدف گذاری شده و لازم است سایر دستگاه های فرهنگی نیز در اجرای این مهم یاری گر ما باشند.