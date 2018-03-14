برگزاری آئین سنتی و کهن «نواوستی» در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین سنتی و کهن «نواوستی» همه ساله همزمان با آخرین چهارشنبه سال و پس از برگزاری جشن چهارشنبه سوری در اردبیل برگزار می شود.

در این آئین که مختص بانوان اردبیلی است، زنان و دختران با در دست داشتن کوزه و جارو مراسم های خاصی نظیر جارو کردن آب (نمادی از جارو کردن مشکلات زندگی)، دوختن آب (نمادی از دوختن زبان بدگو و غیبت کننده)، انداختن هفت سنگریزه به آب روان (به نیت هفت تن آل عبا)، انداختن لنگه کفش کهنه به آب ( نمادی از دور انداختن تنگی و مشکل زندگی)، قیچی کردن آب (نمادی از قیچی کردن مشکلات) و... اجرا می کنند.

در این مراسم علاوه بر آئین های خاص، برنامه هایی در راستای معرفی سنت‌ های بومی - محلی در قالب تکم گردانی، موسیقی عاشقلار و نمایش فولکلوریک اقوام ایرانی برای علاقمندان و حاضران اجرا می شود.