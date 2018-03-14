  1. استانها
  2. اردبیل
۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۱۹:۳۵

همزمان با آخرین چهارشنبه سال؛

برگزاری آئین سنتی و کهن «نواوستی» در اردبیل

برگزاری آئین سنتی و کهن «نواوستی» در اردبیل

اردبیل - آئین سنتی و کهن «نواوستی» با تاکید بر پاکی و زلالی، شکرگزاری از رسیدن بهار و استقبال از نوروز در کنار پل تاریخی هفت چشمه و رودخانه «بالغلی چای» اردبیل برگزار شد.

دریافت 9 MB

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین سنتی و کهن «نواوستی» همه ساله همزمان با آخرین چهارشنبه سال و پس از برگزاری جشن چهارشنبه سوری در اردبیل برگزار می شود.

در این آئین که مختص بانوان اردبیلی است، زنان و دختران با در دست داشتن کوزه و جارو مراسم های خاصی نظیر جارو کردن آب (نمادی از جارو کردن مشکلات زندگی)، دوختن آب (نمادی از دوختن زبان بدگو و غیبت کننده)، انداختن هفت سنگریزه به آب روان (به نیت هفت تن آل عبا)، انداختن لنگه کفش کهنه به آب ( نمادی از دور انداختن تنگی و مشکل زندگی)، قیچی کردن آب (نمادی از قیچی کردن مشکلات) و... اجرا می کنند.

در این مراسم علاوه بر آئین های خاص، برنامه هایی در راستای معرفی سنت‌ های بومی - محلی در قالب تکم گردانی، موسیقی عاشقلار و نمایش فولکلوریک اقوام ایرانی برای علاقمندان و حاضران اجرا می شود.

کد مطلب 4252258
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه