به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری ۲ سارق حرفه ای قطعات خودرو با ۱۷ فقره سرقت خبر داد.

سرهنگ حسین براری توضیح داد: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات خودرو در سطح شهرستان کرمانشاه، ماموران رسیدگی به موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران انتظامی شهرستان با اقدامات اطلاعاتی توانستند ۲ سارق حرفه ای را که به صورت ماهرانه ای اقدام به سرقت قطعات خودرو می کرد، شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه متهمان به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شده اند، گفت: این سارقان در بازجویی های اولیه در کلانتری به ۱۷ فقره سرقت قطعات خودرو در سطح شهرستان کرمانشاه اعتراف کردند.

سرهنگ براری در پایان به شهروندان توصیه کرد که از پارک خودرو و موتورسیکلت های خود در نقاط خلوت و کم نور خودداری کنند.

دستگیری عربده کش در سه راه مسکن

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: فردی که روز گذشته با عربده کشی و تخریب خودرو های شهروندان در سه راه مسکن ایجاد رعب و وحشت کرده بود، توسط پلیس دستگیر شد.

سرهنگ حسین براری توضیح داد: در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی یک مورد شرارت و تخریب اموال عمومی در سه راه مسکن بلافاصله ماموران کلانتری ۱۹ طاقبستان جهت بررسی موضع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران مشخص ش که فردی با یک قبضه شمشیر و قمه اقدام به عربده کشی و تخریب خودروهای اهالی کرده است که با حضور به موقع ماموران فرد عربده کشی قبل از هراقدامی دستگیر و به کلانتری دلالت داده شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: متهم به منظور سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده به دستگاه قضایی معرفی شده است.

سرهنگ براری تاکید کرد: پلیس با اقتدار کامل با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد می کند و هرگز اجازه نخواهند داد که عده ای هنجار شکن امنیت شهروندان را به مخاطره بیاندازد.

کشف ۹۰ هزار مواد محترقه کرمانشاه

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف تعداد۹۰ هزار عدد انواع مواد محترقه خبر داد.

سرهنگ علیرضا مرزبانی در تشریح این خبر اظهارداشت: در پی کسب اطلاعاتی مبنی بر انبار مقادیری مواد محترقه غیر مجاز در یکی از محلات شهر کرمانشاه،موضوع در دستور کار کارآرگاهان اداره مبارزه باقاچاق کالاوارز پلیس آگاهی استان قرارگرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی در نهایت پس از انجام تحقیقات انبار مورد نظر را شناسایی ۹۰ هزار عدد انواع موادمحترقه غیر استاندارد کسف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه عنوان کرد: این پلیس با توجه به نزدیک شدن به مراسم چهار شنبه پایان سال، برخوردی قاطع و جدی با فروشندگان مواد محترقه خواهد داشت.

کشف سه تن ذغال بلوط در هرسین

فرمانده انتظامی شهرستان هرسین از کشف بیش از سه تن ذغال بلوط غیز مجاز در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ همتعلی شکری گفت: در راستای طرح مبارزه با کا لای قاچاق ماموران انتظامی این شهرستان پس از انجام کارهای اطلاعاتی از فعالیت فردی در زمینه تهیه ذغال غیر مجاز با خبر شدند و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مقام قضایی از منزل متهم بازرسی و ۷۰ کیسه ذغال بلوط غیر مجاز به وزن تقریبی سه تن کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی هرسین عنوان کرد: فرد مذکور دستگیر و پرونده وی به همراه اموال مکشوفه تحویل اداره منابع طبیعی ومقام قضایی شد.

سرهنگ شکری اظهارداشت: نیروی انتظامی با همکاری اداره منابع طبیعی با کسانی که به جنگل ها و منابع طبیعی آسیب وارد کنند به شدت برخورد خواهد کرد.

کشف ۳۵ هزار مواد محترقه در صحنه

فرمانده انتظامی شهرستان صحنه از از کشف ۳۵ هزار عدد انواع مواد محترقه در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ بهروز فخری گفت: با توجه به نزدیک شدن به چهارشنبه طرح ضربتی مقابله با فروشندگان مواد محترقه در سطح شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: در نتیجه اجرای ۴۸ ساعته این طرح افزون بر ۳۵ هزار عدد انواع مواد محترقه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی صحنه گفت: در مدت زمان باقی مانده تا چهارشنبه آخر سال، برخورد با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد محترقه با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.