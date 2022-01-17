از کشف ۲۰ میلیارد ریال مواد محترقه تا کلاهبرداری اقساطی!

به گزارش خبرنگار مهر، شهر ۱۵ میلیون نفری تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است. هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

از این پس در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

کشف ۲۰ میلیارد ریال انواع مواد محترقه

در نخستین خبر این بسته خبری، سرهنگ پیام کاویانی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر دپو و توزیع مقادیر زیادی مواد محترقه در یک انبار در حوالی خیابان آذربایجان بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ قرار گرفت. تحقیقات پلیسی حکایت از این داشت، متهمان علاوه بر دپوی مواد اولیه ساخت مواد محترقه در یک انبار کالا در محدوده خیابان آذربایجان تعداد فراوانی مواد محترقه ساخته شده را در یک انبار کالای دیگری در حوالی میدان تره بار نگهداری و قصد دارند با نزدیک شدن به ایام پایانی سال، مواد محترقه را در بین قشر نوجوان و جوان توزیع کنند.

رئیس پلیس امنیت عمومی در ادامه افزود: با شناسایی هویت مالک هر ۲ انبار، با هماهنگی‌های قضائی روز گذشته تیمی از مأموران عملیات این پلیس به نشانی‌های اعلامی اعزام و موفق شدند مالکان هر ۲ انبار کالا را دستگیر و در بررسی‌های بیشتر در مجموع ۶۰۰ کیلو مواد اولیه محترقه و ۱۲ هزار عدد انواع مواد محترقه ساخته شده کشف کنند.

وی با بیان اینکه با دستور قضائی هر ۲ انبار پلمب شد، ادامه داد: متهمان برای سیر مراحل قضائی تحویل مرجع قضائی شدند، همچنین کارشناسان ارزش ریالی اقلام کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند.

کشف ۵۰ فقره سرقت از یک متهم

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: روز گذشته تیم عملیات کلانتری ۱۲۵ یوسف آباد حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودرو که به صورت بی هدف در حال تردد بود مشکوک می‌شوند. مأموران برای بررسی موضوع دستور توقف می‌دهند و راننده خودرو پس از توقف به صورت پیاده از محل متواری و تیم عملیات کلانتری موفق می‌شوند پس از مدتی تعقیب و گریز متهم را دستگیر کنند.

رئیس پلیس پیشگیری تهران ادامه داد: در بررسی بیشتر از داخل خودروی متهم ۱۷۷ پیچ چرخ خودرو مربوط به خودروهای مختلف، ۲۸ عدد آرم وسط قالپاق مربوط به رینگ خودرو، ۳ حلقه چرخ با رینگ و ۲ حلقه لاستیک خودرو و … کشف شد.

این مقام پلیسی افزود: متهم پس از انتقال به کلانتری به ۵۰ فقره سرقت لوازم خودرو اعتراف و اظهار کرد، اموال سرقتی مالخری در همین محله میفروخته است.

فروش اقساطی تلفن همراه شیوه جدید کلاهبرداران

سرهنگ داود معظمی گودرزی گفت: تعدادی از شهروندان به پلیس فتا پایتخت مراجعه و مدعی شدند مبالغ زیادی بصورت غیرمجاز از حساب بانکی آنها برداشت شده است. مال باختگان اظهار داشتند، قصد خرید تلفن همراه به صورت اقساطی داشتند که در فضای مجازی یک سایت فروش گوشی‌های هوشمند به صورت اقساط بدون چک و ضامن را مشاهده می‌کنند و بدون بررسی و اطمینان از هویت گردانندگان سایت مذکور دستگاه تلفن همراه هوشمند سفارش داده و برای واریز پیش پرداخت آن مبالغی را از طریق درگاه موجود در همان سایت اقدام می‌کند که با تراکنش ناموفق مواجه شد و پس از دقایقی متوجه می‌شوند مبالغی از حسابشان کسر شد.

رئیس پلیس فتا تهران ادامه داد: کارشناسان این پلیس با جمع آوری اطلاعات لازم هویت و مخفیگاه متهم را در یکی از مناطق جنوبی تهران شناسایی و پس از هماهنگی‌های قضائی متهم را در مخفیگاهش دستگیر و به همراه تجهیزات الکترونیک به پلیس فتا انتقال می‌دهند.

این مقام سایبری با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده را ۱۰ میلیارد ریال محاسبه کرده اند، اظهار داشت: متهم به جرم خود در پلیس فتا معترف شده است و کشف سایر جرایم احتمالی متهم در دستور کار قرار دارد.

دستگیری عاملان اصلی درگیری محله چشمه علی

در آخرین خبر این بسته خبری، سرهنگ دوستعلی جلیلیان بیان داشت: در پی وقوع یک فقره درگیری توسط چند اوباش با یکدیگر در محله چشمه علی که منجر به رعب و وحشت برای شهروندان شده بود شناسایی و دستگیری عاملان درگیری در دستور کار کلانتری ۱۳۱ شهرری قرار گرفت.

وی افزود: تیم عملیاتی کلانتری ۱۳۱ شهرری با رصدهای میدانی و تحقیقات تخصصی موفق شدند هویت و محل اختفا دو تن از عاملان اصلی درگیری را در کمترین زمان در خیابان صفائیه شناسایی کنند.

سرهنگ جلیلیان با اشاره به اینکه هماهنگی‌های قضائی اعلام داشت: طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه هر ۲ شرور در مخفیگاهشان دستگیر شدند.