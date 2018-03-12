تولید و کاشت بیش از ۷۰ هزار اصله نهال در شهرستان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهاجری ظهر دوشنبه در مراسم درختکاری در آخرین روز از هفته منابع طبیعی اظهار داشت: در راستای توسعه درخت‌کاری در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است و طرح‌های مهمی در دست اجرا است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به توزیع نهال‌های مختلف بومی استان بوشهر در بین سازمان‌ها و مردم بیان داشت: تنها در نهالستان شهرستان بوشهر بیش از ۷۰ هزار اصله نهال در سال ۹۶ تولید و کاشت شده است.

وی افزود: بسیاری از نهال‌های توزیع شده مانند «کنار» بومی استان و مقاوم در برابر کم آبی است و الزاما کاشت آنها در منازل و باغچه‌ها نیست و از مردم و سازمان‌ها خواهشمندیم این نهال‌ها را در طبیعت بکارند.

مهاجری تاکید کرد: بدون شک تولید نهال‌های مقاوم با کم آبی به هدف توسعه فضای سبزو بیابان زدایی استان در سال ۹۷ نیز با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت و تلاش خواهیم کرد از تمام ظرفیت موجود در نهالستان های استان استفاده کنیم.

در آخرین روز از هفته منابع طبیعی فضای سبز مرکز خدماتی شهیده رقیه حیاتی پاکسازی و در این مراسم که با مشارکت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و اداره بهزیستی شهرستان بوشهر برگزار شده بود، با همکاری کودکان و حاضرین در فضای سبز مجتمع خدماتی شهیده رقیه حیاتی تعداد ۳۰ اصله نهال کاشته شد.