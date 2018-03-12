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۲۱ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۳۳

مدیرکل منابع طبیعی بوشهر خبر داد؛

تولید و کاشت بیش از ۷۰ هزار اصله نهال در شهرستان بوشهر

تولید و کاشت بیش از ۷۰ هزار اصله نهال در شهرستان بوشهر

بوشهر - مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر از تولید و کاشت بیش از ۷۰ هزار اصله نهال در نهالستان شهرستان بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهاجری ظهر دوشنبه در مراسم درختکاری در آخرین روز از هفته منابع طبیعی اظهار داشت: در راستای توسعه درخت‌کاری در استان بوشهر اقدامات خوبی صورت گرفته است و طرح‌های مهمی در دست اجرا است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر با اشاره به توزیع نهال‌های مختلف بومی استان  بوشهر در بین سازمان‌ها و مردم  بیان داشت: تنها در نهالستان شهرستان بوشهر بیش از ۷۰ هزار اصله نهال در سال ۹۶ تولید و کاشت شده است.

وی افزود: بسیاری از نهال‌های توزیع  شده مانند «کنار» بومی استان و مقاوم در برابر کم آبی است و الزاما کاشت آنها در منازل و باغچه‌ها نیست و از مردم و سازمان‌ها خواهشمندیم این نهال‌ها را در طبیعت بکارند.

مهاجری تاکید کرد: بدون شک تولید نهال‌های مقاوم با کم آبی به هدف توسعه فضای سبزو بیابان زدایی استان در سال ۹۷ نیز با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت و تلاش خواهیم کرد از تمام ظرفیت موجود در نهالستان های استان استفاده کنیم.

در آخرین روز از هفته منابع طبیعی فضای سبز مرکز خدماتی شهیده رقیه حیاتی پاکسازی و در این مراسم که با مشارکت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و اداره بهزیستی شهرستان بوشهر برگزار شده بود، با همکاری کودکان و حاضرین در فضای سبز مجتمع خدماتی شهیده رقیه حیاتی تعداد ۳۰ اصله نهال کاشته شد.

کد مطلب 4249988

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