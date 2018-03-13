اعلام ساعت کار داروخانه های هلال احمر در نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر اعلام کرد؛ داروخانه های مرکزی، تخصصی و فوق تخصصی (تک نسخه ای)، تهرانپارس و جزیره کیش به علت انبارگردانی در روز سه شنبه ۲۹ اسفند تعطیل است.

همچنین ساعت کاری داروخانه مرکزی در روز دوشنبه مورخ ۲۸ اسفند به دلیل انبارگردانی از ساعت ۳۰/۷ الی ۱۳ خواهد بود.

در تعطیلات نوروز، داروخانه مرکزی هلال احمر از ساعت ۸ الی ۱۳ باز خواهد بود و در روزهای غیر تعطیل در ایام نوروز از ساعت ۸ الی ۱۶ در خدمت رسانی به هموطنان و بیماران عزیز آماده است. همچنین داروهای تک نسخه ای در روزهای تعطیل از طریق داروخانه مرکزی در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، داروخانه های تک نسخه ای، تهرانپارس و جزیره کیش نیز در روزهای تعطیل ایام نوروز بسته است و در روزهای غیر تعطیل از ساعت ۳۰/۷ الی ۱۳ فعال خواهد بود.

نمایندگان سازمان های بیمه ای که نسخ پزشکی را تأئید می کنند، در ایام غیر تعطیل نوروز از ساعت ۸ الی ۱۳ در داروخانه ها حضور خواهند داشت و در ایام تعطیل نوروز تأئید نسخ از طریق شعب مربوطه انجام خواهد شد.

داروخانه مرکزی و تک نسخه ای (تخصصی و فوق تخصصی) هلال احمر در خیابان طالقانی و داروخانه شماره ۲ در تهرانپارس واقع شده است.

هموطنان می توانند برای کسب اطلاعات دارویی با شماره تلفن ویژه ۴۱۶۵۱-۰۲۱ تماس حاصل نمایند.