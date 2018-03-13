ثبت تصویر از ایستگاه فضایی گمشده چینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، یک ستاره شناس ایتالیایی توانسته ایستگاه فضایی گمشده چین ( Tiangong-۱ ) را در آسمان رصد کند.

جیان لوکا ماسی یکی از ستاره شناسان پروژه « تلسکوپ مجازی» در رم تصویری از فضاپیمای چینی را ثبت کرده است.

تصویری که این ستاره شناس ثبت کرده، ایستگاه فضایی Tiangong-۱ را نشان می دهد که از جلوی برخی از درخشان ترین صورت های فلکی گذر کرده است. در این تصویر فضاپیمای چینی از جلوی صورت فلکی اریون، Auriga و Tauruمی گذرد.

به گفته ماسی این فضاپیما در ۱۸ ،۱۹و ۲۰ مارس(۲۷،۲۸ و ۲۹ اسفند ۹۶) درنقاطی از آسمان قابل مشاهده خواهد بود.