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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۲۹

ثبت تصویر از ایستگاه فضایی گمشده چینی

ثبت تصویر از ایستگاه فضایی گمشده چینی

یک ستاره شناس ایتالیایی تصویری از ایستگاه فضایی چین درحال گذر از جلوی صورت های فلکی ثبت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  اسپیس،  یک ستاره شناس ایتالیایی توانسته ایستگاه فضایی گمشده چین ( Tiangong-۱ ) را در آسمان رصد کند.

جیان لوکا ماسی یکی از ستاره شناسان پروژه « تلسکوپ مجازی» در رم تصویری از فضاپیمای چینی را ثبت کرده است.

تصویری که این ستاره شناس ثبت کرده، ایستگاه فضایی Tiangong-۱ را نشان می دهد که از جلوی برخی از درخشان ترین صورت های فلکی گذر کرده است. در این تصویر فضاپیمای چینی از جلوی صورت فلکی اریون، Auriga و Tauruمی گذرد.

 به گفته ماسی این فضاپیما در ۱۸ ،۱۹و ۲۰ مارس(۲۷،۲۸ و ۲۹ اسفند ۹۶) درنقاطی از آسمان قابل مشاهده خواهد بود.

کد مطلب 4250959
شیوا سعیدی

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