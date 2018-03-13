نورز امسال شادتر و کم هزینه تر از سالهای پیش خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر ،ولی الله شجاع پوریان، معاون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در صحن شورای شهر تهران به ارائه گزارش اقدامات در دست اجرا در شهرداری تهران برای آماده سازی شهر برای نوروز سال ۹۷ پرداخت و گفت: تمرکز شهرداری در این ایام بر آراستگی، بهسازی و خدمات اثر بخش فرهنگی و گردشگری است.

وی از تشکیل ستاد استقبال از بهار خبر داد و گفت: در این ایام تاکید بر معرفی جاذبه های گردشگری، تکریم چهره ها، حفظ حریم و حرمت ها، استفاده حداکثری از مناطق و جلوگیری از تداخل و موازی کاری و رعایت اصول هنری است.

وی با بیان اینکه امسال نوروز با اعیاد ماه رجب همزمان شده است گفت: در سال جاری با جلوگیری از اصراف و اتلاف هزینه ها برنامه هایی متنوع تر و شادتر خواهیم داشت و که تنها با یک دهم هزینه های نسبت به سال های پیشین برگزار می شود.