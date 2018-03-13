لزوم توجه به واژگان فارسی در نامگذاری ها

به گزارش خبرنگار مهر ، الهام فخاری س از دستور جلسه مرتبط با نامگذاری معابر شهر تهران در قالب تذکری بر ضرورت توجه به استفاده از نام های فارسی تاکید کرد.

وی ادامه داد: خوب است در این نامگذاری ها از نام زنان شهیر و نام آور نیز استفاده شود.