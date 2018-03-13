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۲۲ اسفند ۱۳۹۶، ۱۶:۳۱

لزوم توجه به واژگان فارسی در نامگذاری ها

لزوم توجه به واژگان فارسی در نامگذاری ها

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران بر ضرورت توجه به واژگان فارسی در نامگذاری ها تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، الهام فخاری س از دستور جلسه مرتبط با نامگذاری معابر شهر تهران در قالب تذکری بر ضرورت توجه به استفاده از نام های فارسی تاکید کرد.

وی ادامه داد: خوب است در این نامگذاری ها از نام زنان شهیر و نام آور نیز استفاده شود.

کد مطلب 4251129
نورا حسینی

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