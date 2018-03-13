آیت الله شاه آبادی همواره در صراط مستقیم گام برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که با امضای آیت الله محمد یزدی در پی درگذشت آیت الله نصرالله شاه آبادی منتشر شده به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

(انا لله و انا الیه راجعون)

ارتحال عالم پارسا و روحانی متعهد آیت‌الله نصرالله شاه‌آبادی(ره)، عضومحترم مجلس خبرگان رهبری و فرزند مرحوم آیت الله العظمی محمدعلی شاه‌آبادی، استاد حضرت امام خمینی(رحمة الله علیه) موجب تأسف و تأثر گردید.

این عالم جلیل القدر که محضر بزرگانی چون آیت الله العظمی بروجردی، آیت الله العظمی حجت و حضرت امام خمینی(رحمةالله علیهم اجمعین) را درک کرده بود همواره در راه ترویج معارف ناب مکتب اهل بیت (علیهم السلام) خدمات شایسته‌ای نموده و در صراط مستقیم گام برداشته و حضور درخشانی داشته‌اند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رحلت این فقیه پرهیزگار را به اعضای محترم مجلس خبرگان رهبری، شاگردان، مریدان، حوزه‌های علمیه و بویژه بیت شریف شاه‌آبادی تسلیت گفته و از خداوند متعال رحمت و مغفرت الهی و علو درجاتشان را مسئلت می‌نماید.