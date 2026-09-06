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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۳۱

برگزاری نشست ویژه کمیسیون صنایع برای تعیین تکلیف در حوزه خودرو 

برگزاری نشست ویژه کمیسیون صنایع برای تعیین تکلیف در حوزه خودرو 

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از برگزاری نشست ویژه این کمیسیون به منظور تعیین تکلیف مشکلات موجود در حوزه خودرو با حضور وزیر صمت و سایر دستگاه های مرتبط، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا سعیدی با اعلام خبر برگزاری نشست ویژه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای بررسی مشکلات موجود در حوزه خودرو، گفت: این نشست با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مسئولان مربوطه از سازمان بازرسی کل کشور، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه های مرتبط برگزار خواهد شد.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این نشست مشکلات موجود در بازار و صنعت خودرو اعم از نحوه واردات خودرو و چالش‌های این حوزه اعم از تعیین تعرفه و نحوه تخصیص ارز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: البته نمایندگان مجلس گلایه های موکلان خود در خصوص وضعیت بازار خودرو را نیز در این نشست مورد پیگیری قرار خواهند داد.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: ما باید یک بار برای همیشه وضعیت بازار خودرو را تعیین تکلیف کنیم و در این راستا انفعال وزارت صنعت، معدن و تجارت در قبال اتفاقات این حوزه به هیچ وجه قابل قبول نیست.

کد مطلب 6939318
رامین عبداله شاهی

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