یادواره ۷۰۰ شهید شهرستان رودسر برگزار شد

به گزارش مهر، سردار الله نور نوراللهی یکی از فرماندهان دوران دفاع مقدس عصر سه شنبه درمراسم یادواره ۷۰۰شهید رودسر گفت: مهمترین هنرشهدا ما این بود که ازحریم اسلام وقرآن دفاع کردند ودراین راه جانانه به شهادت رسیدند.

نوراللهی افزود: آنان با شهادت خود موجبات عزتمتدی وسرافزاری نظام جمهوری اسلامی را فراهم کردند وامروز ملت ایران باتمام وجود ادامه دهنده راه آنان است.

وی افزود: امروز همه مارسالت سنگینی درقبال شهدا وخانواده معظم آنان داریم که باید به آن عمل کنیم.

سردار نوراللهی اظهار داشت: جنگ امروز بسیارپیچیده وازنوع پیشرفته است وتعقل دراین حوزه جنگی باید بالا باشد تاحقیقت قضیه را درک نماییم.

به گفته وی، رهبر معظم انقلاب می فرماید جهاد ادامه دارد خرمشهر ها درپیش است خودتان رامهیا کنید برای به دوش کشیدن رسالت سنگین تر این تعابیر راهبردی است وخیلی باید دقت کنیم.

فرمانده دوران دفاع مقدس تصریح کرد: دشمنان پیشینه مارا خوب پذیرفته اند پیشینه ما کارنامه درخشان شهدای ماست.

وی ادامه داد: دشمن ۸سال جنگ رابرای ما تحمیل کرد آنان مارا بعنوان یک قدرت بی بدیل درعرصه نیرو و حوزه جهادی می شناسند.

وی همچنین به نقش جوانان اشاره وگفت: جوانان نسل چهارم راباید باورکنیم این جوانان ازجوانان نسل اول چیزی کم ندارند. نسل جوانان امروز ازنسل جوانان اول پیشروتر است واین رسالت مارا سنگین تر می کند.

وی افزود: امام باشعارنه شرقی نه غربی دنیارا بهم ریخت وپیروز شد.

سردارنواللهی اذعان داشت: انقلاب اسلامی برخلاف انقلابهای دیگر دنیا دردهه اول انقلاب به توسعه رسید.

وی درادامه خاطر نشان کرد: دشمن سه سناریو رانشانه گرفته است اول نفوذ در تصمیم سازان مملکت که همه باید هوشیار باشیم وهیچ کس نباید احساس امنیت ازناحیه دشمن کند نه لبخند ملیح دشمن مشکل حل می کند ونه توپ تشر دموکراتهاوجمهوریخواهان.

وی به موضوع دوم ایجاد غفلت درقاطبه مردم اشاره وگفت :حماسه دفاع مقدس وپیروزی انقلاب ۴دهه سربلندی عزت انقلاب اسلامی متعلق به همه اقوام ومذاهب است وسوم بحران سازی تصنعی برای بر هم زدن امنیت داخلی ایران.

وی درادامه خاطر نشان کرد: وصیت همه شهدا دفاع از اسلام، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی سازش ناپذیری با دشمنان اسلام وتاکید فراوان تبعیت از ولایت فقیه بود.