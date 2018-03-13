۸ نفر در حوادث چهارشنبه آخر سال زاهدان مصدوم شدند

حسن شه بخش در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نیروهای اورژانس ۱۱۵ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از ابتدای امشب در مناطق مختلف این شهر حضور دارند که متاسفانه تاکنون ۸ شش نفر بر اثر بی احتیاطی و بازی با آتش دچار مصدومیت شده اند.

وی با اشاره به اینکه میزان این سوختگی‌های جزئی گزارش شده است، افزود: این افراد توسط نیروهای اورژانس مستقر در پارک ملت زاهدان به‌صورت سرپایی درمان شدند.

معاون مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به اینکه سن این افراد بین ۱۱ تا ۲۲ سال بود، ادامه داد: ۳۲ نیروی این مرکز برای خدمات رسانی به مصدومان احتمالی در چهارشنبه آخر سال همچنان در حالت آماده باش کامل هستند.

وی با اشاره به اینکه نیروهای اورژانس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از روز گذشته در آماده‌باش کامل هستند، خاطرنشان کرد: همچنین ۱۸ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۲ دستگاه موتور آمبولانس برای خدمات رسانی به مصدومان احتمالی امشب پیش بینی شده است.