سال ۹۷ در حوزه سلامت الکترونیک به یاد ماندنی خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر حق دوست با اشاره به برگزاری نشست مشترک وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: با توجه به اینکه عزم دولت و وزارت بهداشت بر مدیریت منابع است، داشتن اطلاعات به روز، به هنگام، جامع و کامل که بتواند محل های هزینه ها را شناسایی کرده و کنترل کند، به عنوان یک ضرورت از سوی دولت به دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بین وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات زمینه های همکاری خوبی وجود دارد، از جمله اینکه وزارت ارتباطات می تواند دسترسی ما را به دیتا بانک های سایر معاونت ها و وزارتخانه هایی که داده های مرتبط با حوزه سلامت دارند، فراهم و تسهیل کند و در تامین نیروهای تخصصی انسانی نیز کمک کند.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت دراین خصوص ادامه داد: در وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات، بعضی از قوانین و مقررات دست و پا گیر است که با گفت و شنودهایی که صورت گرفت، نقاطی مشخص شد، تا تسهیلاتی در زمینه قوانین و مقررات و دسترسی ها ایجاد شده و همچنین استارت آپ هایی در این زمینه راه اندازی شود.

حق دوست اظهارداشت: به نظر می رسد، با تمهیداتی که انجام شده، اقداماتی که در حوزه الکترونیکی کردن خدمات سلامت از ۴ سال قبل آغاز شده است، در سال ۹۷ به ثمر برسد و سال ۹۷ سال به یاد ماندنی در این حوزه خواهد بود.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت درخصوص قول هایی که از سوی وزارت ارتباطات داده شد، گفت: وزیر ارتباطات در حوزه دسترسی ها، بیمه تکمیلی، تامین نیروی انسانی متخصص، دیتا بانک ها و مشاغل جدیدی که می تواند در حوزه سلامت در ارتباط با IT ایجاد شود، قول همکاری داد و قراراست تیم مشترکی از دو وزارتخانه نقشه راه تهیه کنند.

وی در خصوص تاثیر خدمات الکترونیک در نظام سلامت، گفت: الکترونیکی کردن خدمات و استفاده از فناوری اطلاعات، به کیفیت، جامعیت و پوشش عادلانه خدمات و کاهش هزینه ها کمک می کند و درواقع پلی است که فاصله نقاط محروم با مراکز استان ها را کاهش می دهد و ضمن اینکه کیفیت خدمات افزایش پیدا می کند، سرعت انتقال اطلاعات و خدمات ارتقا داشته و هزینه ها کمتر می شود که ما در هر چهار بعد پیشرفت های خوبی داشته ایم.