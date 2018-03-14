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۲۳ اسفند ۱۳۹۶، ۵:۲۷

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد؛

سال ۹۷ در حوزه سلامت الکترونیک به یاد ماندنی خواهد شد

سال ۹۷ در حوزه سلامت الکترونیک به یاد ماندنی خواهد شد

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، گفت: اقداماتی که در حوزه الکترونیکی کردن خدمات سلامت از ۴ سال قبل آغاز شده است، در سال ۹۷ به ثمر می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی اکبر حق دوست با اشاره به برگزاری نشست مشترک وزرای بهداشت درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: با توجه به اینکه عزم دولت و وزارت بهداشت بر مدیریت منابع است، داشتن اطلاعات به روز، به هنگام، جامع و کامل که بتواند محل های هزینه ها را شناسایی کرده و کنترل کند، به عنوان یک ضرورت از سوی دولت به دو وزارتخانه بهداشت و ارتباطات ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بین وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات زمینه های همکاری خوبی وجود دارد، از جمله اینکه وزارت ارتباطات می تواند دسترسی ما را به دیتا بانک های سایر معاونت ها و وزارتخانه هایی که داده های مرتبط با حوزه سلامت دارند، فراهم و تسهیل کند و در تامین نیروهای تخصصی انسانی نیز کمک کند.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت دراین خصوص ادامه داد: در وزارت بهداشت و وزارت ارتباطات، بعضی از قوانین و مقررات دست و پا گیر است که با گفت و شنودهایی که صورت گرفت، نقاطی مشخص شد، تا تسهیلاتی در زمینه قوانین و مقررات و دسترسی ها ایجاد شده و همچنین استارت آپ هایی در این زمینه راه اندازی شود.

حق دوست اظهارداشت: به نظر می رسد، با تمهیداتی که انجام شده، اقداماتی که در حوزه الکترونیکی کردن خدمات سلامت از ۴ سال قبل آغاز شده است، در سال ۹۷ به ثمر برسد و سال ۹۷ سال به یاد ماندنی در این حوزه خواهد بود.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت درخصوص قول هایی که از سوی وزارت ارتباطات داده شد، گفت: وزیر ارتباطات در حوزه دسترسی ها، بیمه تکمیلی، تامین نیروی انسانی متخصص، دیتا بانک ها و مشاغل جدیدی که می تواند در حوزه سلامت در ارتباط با IT ایجاد شود، قول همکاری داد و قراراست تیم مشترکی از دو وزارتخانه نقشه راه تهیه کنند.

وی در خصوص تاثیر خدمات الکترونیک در نظام سلامت، گفت: الکترونیکی کردن خدمات و استفاده از فناوری اطلاعات، به کیفیت، جامعیت و پوشش عادلانه خدمات و کاهش هزینه ها کمک می کند و درواقع پلی است که فاصله نقاط محروم با مراکز استان ها را کاهش می دهد و ضمن اینکه کیفیت خدمات افزایش پیدا می کند، سرعت انتقال اطلاعات و خدمات ارتقا داشته و هزینه ها کمتر می شود که ما در هر چهار بعد پیشرفت های خوبی داشته ایم.

کد مطلب 4251445
حبیب احسنی پور

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