ساعت هوشمند ویژه خانم ها از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، این ساعت که ورسا نام دارد، تنها ۲۰۰ دلار قیمت دارد و مهم ترین ویژگی آن بندها، صفحه ظریف تر و باریک تر است.

ظاهر این ساعت هوشمند شباهت زیادی با ساعت اپل دارد و البته مقداری از آن کوچک تر است. این ساعت دارای قابلیت هایی مانند کنترل لحظه به لحظه ضربان قلب، شخصی سازی و مدیریت فعالیت های ورزشی و غیره است.

از این ساعت می توان برای پاسخ به پیامک ها، بارگذاری برنامه های موبایلی و ذخیره سازی موسیقی هم استفاده کرد. در حال حاضر پیش خرید ساعت یادشده ممکن است، اما فروش آن از ماه آوریل آغاز می شود.

نمایشگر این ساعت به طور کامل به صورت لمسی طراحی شده و در سه رنگ سیاه، نقره ای و طلایی تولید می شود. ساعت های یادشده ضدآب بوده و بندهای آنها فلزی و ضدخش هستند و در دو رنگ سیاه و نقره ای عرضه می شوند.

یک تراشه ان اف سی که در این ساعت نصب شده پرداخت پول را به طور بی سیم از طریق ساعت یادشده ممکن می کند. باتری این ساعت نیز به اندازه کافی قدرتمند است و برای بیش از ۴ روز استفاده قابل بهره برداری می باشد.

این ساعت حتی در عمق ۵۰ متری آب قابل استفاده است و لذا به راحتی می توانید با آن به شنا و انجام دیگر تفریحات ورزش آبی بپردازید. البته استفاده از این ساعت در آب داغ یا در سونا مجاز نیست.

با استفاده از بلوتوث می توان این ساعت را به هدفون متصل کرد و از آن برای شنیدن آهنگ های مختلف استفاده کرد. ساعت یادشده حداکثر ۳۰۰ قطعه موسیقی را در خود جای می دهد. از جمله برنامه های سازگار با این ساعت فیت بیت می توان به فلیپ برد، هیو لایتس، نست، استارباکس، ودر، یونایتدایرلاینز و یلپ اشاره کرد.