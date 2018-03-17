کشف حفره امنیتی در لوازم خانگی هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، این بررسی ها نشان می دهد که محصولاتی همچون ابزار کنترل و پایش نوزادان و اطفال، دوربین های امنیت خانگی، زنگ های هوشمند در، قفل های هوشمند و ترموستات های جدید همگی به علت وجود یک مشکل امنیتی توسط هکرها قابل سواستفاده بوده و نفوذ در آنها ممکن است.

این حفره امنیتی دسترسی به کلمات عبور درنظر گرفته شده برای این محصولات را ممکن می کند. در یک بررسی صورت گرفته بر روی ۱۶ مدل مختلف از لوازم خانگی هوشمند مشخص شد کلمه عبور ۱۴ وسیله از این دست قابل شناسایی است و برای این کار تنها به صرف ۳۰ دقیقه وقت نیاز است.

علاوه بر این بعد از هک کردن هر یک از این وسایل می توان آنها را به شبکه های بوت نت متصل کرد و از این وسایل برای طراحی حملات هکری بر علیه دیگر ابزار و وسایل بهره گرفت.

وجود چنین مشکلی در محصولات خانگی هوشمند می تواند روند استفاده کاربران از ابزار مبتنی بر اینترنت اشیا را کند کرده و علاقه به استفاده از محصولات پیشرفته قابل اتصال به اینترنت را کاهش دهد.

هکرها می توانند از همین آسیب پذیری برای پخش ناگهانی موسیقی بر روی ابزار کنترل نوزادان، خاموش کردن ترموستات، روشن و خاموش کردن دوربین های امنیتی و غیره سواستفاده کنند. البته سواستفاده از آسیب پذیری یادشده تنها در صورت دسترسی فیزیکی به دوربین ها و ترموستات ها و غیره ممکن است.

محققان می گویند تا زمان حل این مشکل توسط شرکت های سازنده کاربران باید محصولات مبتنی بر اینترنت اشیا را تنها از شرکت های شناخته شده خریداری کنند و از استفاده از کلمات عبور ساده و مشترک میان چندین وسیله اجتناب کنند. کاربران همچنین باید نرم افزارهای این محصولات را به طور مرتب به روز کنند.