  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۲۲

در ایام نوروز؛

رئیس سازمان میراث فرهنگی به لرستان سفر می‌کند

رئیس سازمان میراث فرهنگی به لرستان سفر می‌کند

خرم‌آباد- مدیرکل میراث فرهنگی لرستان گفت: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ایام نوروز به لرستان سفر می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه «علی اصغر مونسان» رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ایام نوروز به لرستان سفر می کند، اظهار داشت: رئیس سازمان میراث فرهنگی روز سوم فروردین ماه در استان حضور خواهند یافت.

وی با بیان اینکه سفر رئیس سازمان میراث فرهنگی به لرستان یک روزه است، تصریح کرد: ایشان برای نظارت بر روند خدمات دهی به مسافران در ایام نوروز و بازدید از ستاد اجرایی خدمان سفر در لرستان حضور می یابند.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان خاطرنشان کرد: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ایام نوروز به ۵ استان سفر می کند که لرستان یکی از این استان ها است.

کد مطلب 4253728

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها