به گزارش خبرنگار مهر، سید امین قاسمی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه «علی اصغر مونسان» رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ایام نوروز به لرستان سفر می کند، اظهار داشت: رئیس سازمان میراث فرهنگی روز سوم فروردین ماه در استان حضور خواهند یافت.

وی با بیان اینکه سفر رئیس سازمان میراث فرهنگی به لرستان یک روزه است، تصریح کرد: ایشان برای نظارت بر روند خدمات دهی به مسافران در ایام نوروز و بازدید از ستاد اجرایی خدمان سفر در لرستان حضور می یابند.

مدیرکل میراث فرهنگی لرستان خاطرنشان کرد: رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ایام نوروز به ۵ استان سفر می کند که لرستان یکی از این استان ها است.