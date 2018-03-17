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۲۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۲:۳۵

تظاهرات گسترده ساکنان نوار غزه علیه آمریکا

تظاهرات گسترده ساکنان نوار غزه علیه آمریکا

فلسطینیان ساکن نوار غزه امروز شنبه در اعتراض به تصمیم رئیس جمهوری آمریکا علیه قدس اشغالی تظاهرات گسترده ای بر پا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تظاهرات های مردم فلسطین علیه تصمیم ایالات متحده آمریکا درباره قدس اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در همین راستا مردم ساکن نوار غزه امروز شنبه در اعتراض به این تصمیم تظاهرات گسترده ای را برپا کردند.

شرکت کنندگان در تظاهرات با سر دادن شعارهایی خواستار عقب نشینی واشنگتن از تصمیم خود برای انتقال سفارتش به قدس اشغالی شدند.

این در حالی است که ایالات متحده پیشتر اعلام کرده که در سالروز فاجعه اشغال فلسطین، سفارت واشنگتن به قدس اشغالی منتقل می شود.

کد مطلب 4253743

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