به گزارش خبرنگار مهر، بهمن حسین زاده عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان اردبیل تصریح کرد: در استان اردبیل ایجاد ۲۰ هزار شغل در سال ۹۷ و ۲۰ هزار شغل در سال ۹۸ برنامه ریزی شده که لازم است ادارات با مشارکت بخش خصوصی در راستای تحقق آن پای کار باشند.

معاون امور اقتصادی استانداری اردبیل افزود: ضروری است ادارات طرح های سرمایه گذاری را با میزان اشتغال و زمان بهره برداری اعلام کنند تا در قالب تفاهم نامه نسبت به عملیاتی شدن آن اقدام کرد.

وی با بیان اینکه دولت در سال جاری نیز دو طرح اشتغال را دنبال کرده که یکی شامل اشتغال فراگیر است، افزود: در قالب این طرح از بین دو هزار و ۸۰۰ طرح مصوب با رقم ۷۸۳ میلیارد تومان، تسهیلاتی به میزان ۳۵ میلیارد تومان از محل منابع بانکی استانی و ۳۰ میلیارد تومان منابع بانکی ملی پرداخت شده است.

به گفته معاون امور اقتصادی استانداری اردبیل میزان اشتغال تسهیلات پرداختی ۴۹۸ مورد است و علاوه بر این طرح اشتغال پایدار روستایی نیز اجرا می شود.

حسین زاده اضافه کرد: در قالب پایدار روستایی، ۶۶ طرح با ۵۶ میلیارد تومان مصوب شده و در حوزه روستایی می تواند برای ۹۵۷ نفر شغل ایجاد کند.

وی تاکید کرد: سامانه اشتغال در استان فعال شده و از این پس مشاغل ایجاد شده به ثبت خواهد رسید؛ در عین حال از ادارات درخواست شده که برنامه خود را تا سال ۱۴۰۰ اعلام کنند.