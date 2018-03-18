تامین کود مورد نیاز کشت بهاره در استان کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی استان کرمانشاه، مهندس علی رضا اقبالی گفت: کودهای فسفاته وپتاسه مورد نیاز برای کشت بهاره استان بیش از نیاز واقعی کشاورزان تامین شده است.

وی افزود: قبل از فصل کشت از سازمان جهادکشاورزی استان و شهرستانها در خواست شده که نسبت به معرفی کارگزاران جهت خرید به موقع و دسترسی سهل و آسان کشاورزان به کود فسفاته و پتاسه برای ایام تعطیلات نوروز اقدام و کارگزاران به همراه مقدار کود مورد نیاز به این شرکت معرفی شده اند و بر این اساس این کودها تامین و در اختیار کارگزاران قرار گرفته است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: کود اوره نیز با هماهنگی های انجام شده با دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی از مبادی بندر امام(ره)، پترو شیمی های پردیس، رازی و مرودشت در حال تدارک، تامین و حمل به استان است.

وی با اشاره به عدم خرید کود اوره توسط کشاورزان در فصل پاییز و زمستان یادآورشد: عدم استقبال به موقع کشاورزان عزیز از کود اوره در ماهای گذشته ناشی از نبود بارش پاییزه بود، اما وقوع بارندگی های اخیر موجب تجمیع و تشدید تقاضا برای کود اوره شده و با توجه به محدودیت تحویل توسط پتروشیمی کرمانشاه مجبور شدیم از سایر پتروشیمی ها نظیر پردیس، مرودشت، رازی و همچنین بندرامام(ره) اوره به استان کرمانشاه حمل و وارد کنیم.

اقبالی گفت: کشاورزان عزیز کودهای مورد نیاز خود را فقط از طریق کارگزاران رسمی خریداری کرده و از خرید توسط دلالان و واسطه خودداری کنند. چرا که این کودها بیش از نیاز واقعی کشاورزان در حال حمل و توزیع از طریق کارگزاران رسمی است.

وی افزود: حدود ۳۰۰۰ تن کود اوره تخصیصی به استان از مبدا بندر امام(ره) نیز پس از خرید توسط کارگزاران به نقاط مصرف حمل وتحویل خواهد شد.

اقبالی تصریح کرد: کشاورزان عزیز توجه کنند که کود «دی آمونیوم فسفات» از سبد یارانه ای خارج شده و به صورت آزاد است.