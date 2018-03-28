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۸ فروردین ۱۳۹۷، ۱۴:۲۱

از فردا؛

وزش شدید باد در گیلان/ باران در راه است

وزش شدید باد در گیلان/ باران در راه است

رشت- وزش شدید باد گرم از فردا در برخی مناطق جلگه ای گیلان آغاز شده و سرعت وزش باد نیز شامگاه پنج شنبه به ۷۰کیلومتر برساعت می رسد همچنین از عصر جمعه نیز شاهد ورود سامانه بارشی خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس پیش بینی های سازمان هواشناسی استان گیلان از فردا پنج شنبه ۹ فروردین ماه استان گیلان شاهد وزش باد گرم در برخی از مناطق جلگه ای است.

برهمین اساس هوای استان گیلان از یک پایداری نسبی همراه بود و هوای استان تاپایان هفته جاری صاف تا قسمتی ابری است.

طی این مدت سرعت وزش باد در برخی از مناطق جلگه ای براساس پیش بینی ها از شامگاه فردا به ۷۰ کیلومتر برساعت می رسد.

شرایط دریای خزر نیز امروز و فردا با ارتفاع موج ۲۰ تا ۶۰ سانتی متر برای فعالیت های دریانوردی به ویژه صید مناسب است.

همچنین گفتنی است از عصر جمعه با ورود سامانه بارشی به گیلان شاهد کاهش ۱۰ تا ۲۰ درجه ای دما و احتمال رعد و برق است.

دمای فعلی رشت ۱۰ درجه سانتی گراد و رطوبت هوای این شهر ۱۰۰ درصد است.

کد مطلب 4259631

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