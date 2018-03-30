حذف مدارس سمپاد از فروردین ۹۶ کلید خورد/ از حرف تا عمل

خبرگزاری مهر- گروه جامعه: سال گذشته، سال پر فراز و نشیبی برای آموزش و پرورش قلمداد شد. از تغییر وزیر آموزش و پرورش تا طرح مصوبه های جنجال برانگیز مانند حذف آزمون ها و بحث سند ۲۰۳۰ و موضوع همیشگی معوقات فرهنگیان. طی دو گزارش سعی داریم مهمترین رویدادها و مهمترین بخش های سخنان مقام های مسئول در وزارت آموزش و پرورش در سال ۹۶ را مرور کنیم. گاهی در همین مرورهاست که پازل هایی کنار یکدیگر چیده می شود که نقشه جامع تری از هدف گذاری یا بی برنامه گی ها در آموزش و پرورش را نشان می دهد و چه بسا بتواند نقصان های مهم امر تعلیم و تربیت را هویدا کند و گاه نشان دهد یک طرح خوب چگونه تبدیل به یک طرح خوب شده است یا کدام مسئول ناگهان تغییر موضع داده است یا طرحی مانند حذف آزمون ها چگونه و از چه زمانی و در وزارت کدام وزیر کلید خورده است.

فروردین ۹۶

اسکان فرهنگیان: فعالیت آموزش و پرورش در سال ۹۶ با بحث اسکان فرهنگیان آغاز شد. در پایان تعطیلات نوروز مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از پذیرش بیش از یک میلیون خانوار در مراکز اسکان فرهنگیان سراسر کشور تاکنون خبر داد. عباسعلی باقری از پذیرش ۹ میلیون ۸۱۲ هزار و ۳۱ نفر روز در مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان در سراسر کشور خبرداد و اظهارکرد: ۳ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۴۶۷ نفر در قالب یک میلیون و ۹ هزار و ۵۷۴ خانوار تا پایان نهم فروردین ماه ۹۶ در مراکز اسکان نوروزی فرهنگیان اسکان یافتند. مدیرکل وقت تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: بیشترین آمار پذیرش به ترتیب فراوانی به استان‌های فارس، اصفهان، خراسان رضوی، خوزستان و هرمزگان اختصاص یافت.

انتقاد وزیر وقت: اولین انتقاد وزیر وقت آموزش و پرورش در فروردین ۹۶ به تدریس دوساعته کتاب تفکر صورت گرفت که گفته بود: دانش آموز در ۳۶ ساعت هفته باید تفکر کند و هیچ جای دنیا تفکر را دو ساعته نمی‌آموزند.

فخرالدین دانش آشتیانی در نخستین نشست عمومی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی با اشاره به شعار سال۹۶ گفت: اعتقاد دارم تا زمانی که نظام آموزشی را درست نکنیم تولید و اشتغال نداریم. در هیچ جای دنیا نمی‌بینیم که راجع به تفکر یک کتاب دو ساعته برای تدریس داشته باشند. باید ۳۶ ساعت هفته را دانش آموز تفکر کند. دانش آموز با استفاده از مهارت تفکر و خرد جمعی می‌تواند پس از فارغ‌التحصیلی برای ایجاد شغل خود تفکر کند. اگر آدم متفکری نباشد همیشه به دنبال کپی سازی است و هیچ ایده‌ای ندارد.

تولید مجموعه کتاب ویژه دانش آموزان دربارهٔ اسناد لانه جاسوسی: رئیس وقت سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی که اسفند ۹۶ از سمت خود استعفا داد، در فروردین از تولید کتاب‌های تلفیقی به جای چند کتاب به صورت آزمایشی در دوره‌های ابتدایی خبر داد. حجت الاسلام و المسلمین محی‌الدین بهرام محمدیان در نخستین نشست عمومی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی گفت: امسال به جز کتاب زبان انگلیسی، کتاب زبان آلمانی، فرانسه و ایتالیایی را نیز تولید محتوای جدید خواهیم داشت.

وی با اشاره به انتشار اسناد لانه جاسوسی و آمریکا شناسی که از فرمایشات مقام معظم رهبری بوده است، گفت: چهار رویکرد را برای انتشار اسناد لانه جاسوسی و آمریکاشناسی و نقش آن ها را در نظام آموزش در نظر گرفته‌ایم که یکی از آن تولید کتاب‌شناسی توصیفی از اسناد، مورد استناد قرار گرفتن اسناد لانه جاسوسی در بخش‌های از کتاب درسی، تولید مجموعه کتاب ویژه دانش آموزان دربارهٔ اسناد لانه جاسوسی از رویکردهای ما برای سال تحصیلی جدید است.

تعدد کتب درسی در نظام آموزش و پرورش زیاد است لذا می‌خواهیم به صورت آزمایشی دروس دوره‌های ابتدایی را با یکدیگر تلفیق کنیم. به عبارتی پنج کتاب برای نمونه ریاضی و علوم در یک کتاب جایگذاری شود. علاوه بر این باید ایستگاه مهارت آموزی را نیز داشته باشیم وی همچنین گفت: تعدد کتب درسی در نظام آموزش و پرورش زیاد است لذا می‌خواهیم به صورت آزمایشی دروس دوره‌های ابتدایی را با یکدیگر تلفیق کنیم. به عبارتی پنج کتاب برای نمونه ریاضی و علوم در یک کتاب جای گذاری شود. علاوه بر این باید ایستگاه مهارت آموزی را نیز داشته باشیم.

صندوق ذخیره فرهنگیان: قطعا یکی از خبرسازترین موضوعات آموزش و پرورش در سال ۹۶ بحث صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع فساد در این صندوق و ادامه آن تا انتخاباتش بود. در همان فروردین وزیر وقت آموزش و پرورش گفت: میزان فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۰ هزار میلیارد تومان نیست، اینکه تا قبل از نهایی‌ شدن گزارش گروه تحقیق و تفحص مجلس عددی اعلام شود، خلاف قانون است.

البته فخرالدین دانش‌آشتیانی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران پس از بیان این حرف درباره میزان مطالبات پاداش بازنشستگی که باز هم از موضوعاتی بود که همچنان بحثش داغ است صحبت کرد و گفت: میزان مطالبات پاداش بازنشستگی فرهنگیان بیش از ۳ هزار میلیارد تومان است. هنوز معلوم نیست که قرار است چه اعتباری به این موضوع تخصیص داده شود تا آن را پرداخت کنیم، با آقای نوبخت صحبت کردیم تا قسمت‌هایی از این مطالبات را پرداخت کنیم.

فقط ۱۰۰ مدرسه ماندگار در کشور: رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در اوایل سال ۹۶ از وجود کمتر از ۱۰۰ مدرسه ماندگار در سراسر کشور خبر داد که یعنی باقی مدارس نیاز به نوسازی و مقاوم سازی دارند.

خرید کتب درسی نصفه و نیمه الکترونیکی شد: سال گذشته امکان خرید اینترنتی کتب درسی برای سال تحصیلی در برخی مقاطع فراهم شد. ثبت نام الکترونیکی کتب درسی دوره‌های دوم تا ششم و پایه پیش دانشگاهی از روز شنبه ۱۹ فروردین ماه سال ۹۶ صورت گرفت. سال گذشته خرید کتاب دانش آموزان شاخه فنی و حرفه‌ای و کتاب‌های تکمیلی دانش آموزان سمپاد نیز به صورت اینترنتی صورت گرفت و دانش آموزان متوسطه اول و دوم به جز پیش دانشگاهی و شاخه فنی و حرفه‌ای باید کتاب‌های درسی خود را از کتاب فروشی‌ها خریداری می کردند.

کلید خوردن حذف مدارس استعدادهای درخشان و شاهد: اواخر سال ۹۶ بحث حذف آزمون و مدارس سمپاد و نمونه دولتی داغ شد اما در اوایل سال از این خبرها نبود. با این همه مدیرکل وقت مدارس غیردولتی آموزش و پرورش در نشست خبری فروردین با بیان اینکه هیچ دستورالعملی در رابطه با شروع سال تحصیلی آینده به مدارس غیردولتی ارسال نشده است، گفت: معتقدیم پیش ثبت نام نباید در مدارس غیردولتی انجام گیرد اما این موضوع نیز پیش می آید که آیا باید نگران مساله پیش ثبت نام باشیم یا نگران مردم؟ مردم خود به این نتیجه رسیده اند که فرزندان شان را در یک مدرسه باکیفیت ثبت نام کنند، در چنین شرایطی ما حق داریم به جای آنان نگران باشیم؟ از مدارس غیردولتی همانند مدارس سمپاد برای ثبت نام آزمون برگزار می کنند چرا که متقاضی زیاد دارند اما تعداد محدودی دانش آموز می توانند جذب کنند. نمی توانیم به آنان بگوییم مقدمات ثبت نام را فراهم نکنند.

معتقدم باید تنها دو نوع مدرسه دولتی و غیردولتی وجود داشته باشد. مدارس استعدادهای درخشان، مدارس نمونه دولتی و شاهد در کشور نباید وجود داشته باشند

البته همان روزها هم مسعودی با انتقاد از تنوع مدارس در کشور گفت: معتقدم باید تنها دو نوع مدرسه دولتی و غیردولتی وجود داشته باشد. مدارس استعدادهای درخشان، مدارس نمونه دولتی و شاهد در کشور نباید وجود داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرد: بسیاری از دستورالعمل هایی که آموزش و پرورش برای مدارس غیردولتی دارد بیشتر در جهت ایجاد محدودیت برای موسسان است. اگر خانواده ای فرزند خود را در مدرسه غیردولتی ثبت نام کند تا ۳۱ شهریور فرصت دارد تا از ثبت نام فرزندش انصراف دهد و موسس موظف است پول دریافتی را به خانواده بازگرداند. تعداد یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از دانش آموزان کشور در مدارس غیردولتی تحصیل می کنند که بار مالی دولت را نیز کاهش می دهند. اگر در برخی از شهرها مانند تهران مدرسه غیردولتی وجود نداشته باشد باید مدارس دولتی سه شیفته شوند.

۲۰۰ حافظ قرآن در کشور: قائم مقام سازمان دانش‌آموزی، از تربیت ۲۰۰ هزار دانش آموز حافظ قرآن خبر داد. محمد ناصری در نشست خبری که به مناسبت جشنواره کتابهای رشد ویژه کتابهای قرآنی برگزار شد، گفت: سال گذشته، اولین جشنواره کتابهای قرآنی را برگزار کردیم که متأسفانه تنها ۳۰۰ کتاب مناسب تشخیص داده شد که نشان از فعالیت های کم در حوزه های کتاب های قرآنی داشت. امسال در دومین مرحله، تعداد ۶۰۰ کتاب مناسب را شناسایی کرده ایم که از لحاظ کمی نیز رشد داشته ایم. در گروه دانش آموزی، ۱۶ کتاب آموزش قرآن، ۲۰۳ عنوان کتاب مفاهیم قرآنی، ۶۳ عنوان ادبیات داستانی داشته ایم و در گروه بزرگسال، معارف علوم قرآنی ۱۴۰ عنوان، کتاب و تفسیر و ترجمه ۵۲ عنوان کتاب منتشر شده است که توسط ۱۸ داور ارزیابی شده است.

پنجمین دوره مسابقات بین المللی حفظ و قرائت قرآن کریم دانش آموزان جهان اسلام با همکاری سازمان اوقاف از ۳۰ فروردین برگزار شد که ۳۳ کشور نمایندگان خود را به این مسابقات اعزام کردند.

تغییراتی در استخدام معلمان حق التدریس: معلمان حق التدریس یکی از مشکلات همیشگی شان پرداختی های نامنظم آنهاست. در سال ۹۶ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی موافقت کردند تا دولت موظف شد از قانون تصویب این قانون حداکثر ظرف مدت یک سال، کلیه نیروهای حق‌التدریس مشمول قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ و قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب سوم شهریور ۱۳۹۵ را همراه با طی دوره‌های آموزشی حداکثر ۶ ماهه بنا به تشخیص وزارت آموزش و پرورش و بدون نیاز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش و پرورش درآورد. بار مالی ناشی از اجرای این قانون از محل حق‌الزحمه نیروهای حق‌التدریس که هم‌اکنون مشغول به کار هستند و نیز اضافه تدریس کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان تأمین شود.

ضرب و شتم یک معلم: متاسفانه خبر رسید یک معلم مدرسه ابتدایی در یکی از روستاهای این شهرستان واقع در خوزستان، مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

اردیبهشت ۹۶

تصادف و مصدومیت ۷ دانش آموز: ۱۶ اردیبهشت یک دستگاه اتوبوس حامل دانش آموزان مدرسه دخترانه اندیشه رباط کریم جهت بازدید پارک ژوراسیک عازم تهران بوده است که به دلیل مستهلک بودن اتوبوس وعدم توانایی راننده در کنترل آن از مسیر خارج و پس ازبرخورد با حفاظ کنار کانال موجود درمحل به داخل کانال وارد می‌شود. در اتوبوس ۳۴ دانش آموز حضور داشتند ۷ نفر دچار مصدومیت و شکستگی دست و پا می‌شوند.

۶۸ هزار کلاس درس نا امن: وزیر آموزش و پرورش از وجود ۶۸ هزار کلاس درس نا امن خبر داد و گفت: بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ کلاس درس خشت و گلی و کانکسی داریم.

۲۰درصد مدرسه خیر ساز: معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش گفت: حدود ۲۰ درصد از فضای آموزشی کشور توسط خیرین احداث شده است.

داستان کوله پشتی ها: گرچه در این اواخر سال گذشته وزیر آموزش و پرورش به داستان کوله پشتی و سنگینی آن که ناشی از انبوه کتاب هایی است که کودکان باید هر روز حمل کنند حرف زد و در نهایت این موضوع هم به داستان حذف آزمون ها ربط پیدا کرد اما اواسل سال بود که داستان کوله پشتی ها آغاز شد. دبیر انجمن علمی فیزیوتراپی ایران اردیبهشت بود که گفت: امروزه دانش‌آموزان کشور به دلیل وزن بالای کوله پشتی و یا کوله پشتی نامناسب دچار انحراف در ستون فقرات می‌شوند.

دبیر علمی اولین کنگره بین‌المللی فیزیوتراپی ایران تصریح کرد: اگر وزن کوله پشتی بیش از ۱۰ درصد وزن بدن دانش‌آموزان دبستانی باشد سبب انحراف در ستون فقرات خواهد شد و ما انتظار داریم که آموزش و پرروش نسبت به موضوع وزن کتب درسی برای دانش‌آموزان دقت داشته باشند و والدین نیز در انتخاب کوله پشتی مناسب توجه کنند.

بازنشستگی ۶۴۰ هزار نفر در ۱۰ سال آینده: رئیس مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش وقت از بازنشستگی بیش از ۶۴۰ هزار نفر طی ۱۰ سال آینده خبر داد و گفت: باید از سایر دانشگاه‌ها نیرو جذب کنیم. کارکنان وزارت آموزش و پرورش تعداد ۹۲۸ هزار است. تعداد ۵۷۵ هزار نفر معلم، ۵۲ هزار کارکنان اداری با پست تعریف شده، ۱۶۰ هزار کارکنان خدماتی، ۱۷۰ هزار نفر نیروهای تخصصی و ۱۴۰ هزار نفر گروه مدیریت هستند. چالش اصلی از امسال تا سال ۱۴۰۴ این است که ۶۴۰ هزار نفر بازنشسته می‌شوند. طی ۱۰ سال آینده آموزش و پرورش یک پوست اندازی کامل خواهد کرد. ظرفیت موجود دانشگاه فرهنگیان پاسخگو تربیت نیروی انسانی جایگزین این ۶۴۰ هزار نفر نیست.

وی در یک بخشی هم به مقایسه حقوق ها پرداخت و گفت: اگر مقایسه از سال ۹۲ تا ۹۶ کنیم در حوزه حقوق و دستمزد حدود ۸۵ درصد رشد حقوق داشته‌ایم.

صندوق ذخیره فرهنگیان: رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، از ارائه درخواست تمدید ۳ ماهه تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به هیات رئیسه خبر داد و گفت: هم رئیس جمهور و هم وزیر آموزش و پرورش ادعا دارند که تخلفات مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان در بانک سرمایه اتفاق افتاده که این مجموعه یک بانک است و خیلی ربطی به صندوق ذخیره ندارد؛ در حالی که بررسی های ما نشان می دهد که در شرکت های تابعه صندوق از جمله شرکت سرمایه گذاری ذخیره فرهنگیان، شرکت خانه سازی معلم و حتی هیات مدیره صندوق تخلفات قابل توجهی رخ داده است. متاسفانه دولت به شدت مسیرها را برای ما می بندد و نیروها را جابجا می کند، از جمله اینکه مدیرعامل بانک سرمایه را تغییر دادند، من در این رابطه به آقای سیف (رئیس کل بانک مرکزی) گفتم که شما با این کار تبانی کردید.

سخن از تغییر بنیادین گزینش معلمان: وزیر وقت آموزش و پرورش، از تغییر بنیادین در رویکرد گزینش معلمان خبر داد و گفت: باید رویکرد گزینش از سلبی به علمی تغییر کند. ۱۳.۵ میلیون دانش آموز و ۵ میلیون دانشجو داریم. صندلی خالی در دانشگاه زیاد داریم اما در آموزش و پرورش کلاس های پر تراکم داریم. حالت توازن بین آموزش متوسطه و وزارت علوم باید ایجاد شود. از نحوه ی برخورد با معلمین در گزینش ناراحت بودم. حتی هم معلمان نیز صحبت می کردم آنان نیز ناراحت بود. سعی داریم تغییر بنیادین در رویکرد گزینش از نگاه سلیقه ای و سلبی به رویکرد تخصصی و علمی داشته باشیم. نظام ارزشیابی برای معلمان داشتم که احساس کردم اشکال دارد. نحوه ی ارزشیابی همانند کارمندان بود. درحالی که در شاخص ها معلم با کارمند تفاوت دارد. نوع فعالیت معلم با کارمند تفاوت دارد. در دستور العملی که دادیم تا خود معلم در مدرسه خود را ارزیابی کند و در شورای مدرسه ضوابط مورد تایید قرار گیرد. متاسفانه در آموزش و پرورش بهای زیادی را به آموزش کمی گذاشته ایم که تاثیر گذار نیست. مسئله اصلی این است بتوانیم. مسئله پرورش در داخل مدرسه اصل بگیریم. ازحافظه محوری به سمت خلاقیت محوری حرکت کنیم. از کمیت های آموزشی به کیفیت های پرورشی برسیم. از قضای رقابتی و غیر انسانی به فضای رفاقتی برسیم. با کار تیمی می توانیم آموزش بهتر داشته باشیم.

تکلیف دولت چه بود؟: حسین فرزانه معاون وقت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در اردیبهشت به دنبال پرداخت نشدن حقوق ها گفت: حقوق نیروهای خدمات آموزشی تا پایان شهریور ماه سال ۹۵ پرداخت شده است. اگر اعتبارات تأمین شود مابقی اعتبارات پرداخت می‌شود. از سال گذشته سه آیتم را پیگیری می‌کردیم این آیتم‌ها شامل حقوق قراردادی‌ها، سربازمعلم‌ها و حقوق حق‌التدریس‌های آزاد بود. این سه گروه ماهیت حقوق دارند که باید در بند (و) وارد و سپس پرداخت شود. یک برداشت اشتباه پیش آمده است و گفته می‌شود در بند (و) باید آورده شود اما آنچه در بودجه سال ۹۶ تصویب شده است بند (و) است. طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی دولت باید ماهانه مبلغی را پرداخت کند. دولت مکلف شده است از فروردین ماه سال ۹۶ حقوق قردادی‌ها، سرباز معلم‌ها و حقوق حق‌التدریس‌های آزاد را به صورت ماهانه پرداخت کند.

بدهکاران بانک سرمایه بانفوذند و می‌خواهند اموال بی‌ارزش خود را به جای بدهیشان تهاتر کنند. یک ریال از هشت هزار میلیارد تومان مستقیما مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان نیست و تمام وجوه مربوط به بانک است

باز هم صندوق ذخیره فرهنگیان: مهدی نیکدل مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: بدهکاران بانک سرمایه بانفوذند و می‌خواهند اموال بی‌ارزش خود را به جای بدهیشان تهاتر کنند. یک ریال از هشت هزار میلیارد تومان مستقیما مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان نیست و تمام وجوه مربوط به بانک است. اگر بازگردد به بانک سرمایه واریز می‌شود. ممکن است سوءمدیریت در صندوق ذخیره فرهنگیان پیش آمده باشد که این موضوع در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ رخ می‌دهد.

افزایش ۱۷ درصدی شهریه مدارس غیر دولتی: مدیرکل وقت مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش، اعلام صریح افزایش ۱۷ درصدی شهریه مدارس غیردولتی را تایید نکرد. حسن مسعودی گفت: در سال تحصیلی جدید به استناد ماده ۱۵ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیردولتی «الگوی شهریه» ملاک عمل تعیین شهریه قرار گرفته است. هیچگونه مطلبی صراحتاً از سوی اینجانب مبنی بر افزایش ۱۷ درصدی شهریه مدارس غیردولتی کشور بیان نشده است.

تخلف وزیر: نقوی حسینی عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس اعلام ثبت شرکت‌ها، دانش آشتیانی تا تاریخ ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، ریاست هیات مدیره شرکت «آمیتیس طراوت کودکی» را برعهده داشته است. نکته جالب اینجاست که عنوان می‌شود آقای دانش آشتیانی در تاریخ ۱۲ آبان ماه سال گذشته از ریاست هیات مدیره این شرکت استعفا داده و در روزهای ۱۶ و ۲۲ اسفندماه هم مدارک استعفای خود را تحویل داده است؛ یعنی از آبان ماه تا اسفنده ماه حدود چهارماه این مدارک استعفا را ارائه نداده و انگار این مدارک بر روی هوا بوده است. متاسفانه گزارش کمیسیون اصل نود مجلس هم بدون اشاره به تخلف صورت گرفته و به صورت دو پهلو و مبهم تهیه شده و به تخلف صورت گرفته، اشاره‌ای نشده است.

خرداد ۹۶

بایدهای تعدیل تراکم دانش آموزی از ۳۲ به ۲۸: مدیرکل وقت آموزش و پرورش شهر تهران گفت: تعداد ۶۰۰ فضای آموزشی داریم که نیازمند تعدیل تراکم دانش آموزان از ۳۲ به ۲۸ دانش آموز در هر کلاس درس هستند. علاوه بر این ۶۰۰ بنای ما در شهر تهران خصوصاً در مرکز پایتخت به لحاظ استحکام وضعیت مناسب و قابل قبول را ندارند. نیازمند تخریب و نوسازی این ۶۰۰ مدارس هستیم. این مسئله به حجم نیازهای شهر تهران افزوده است.

مرحله سوم هوشمند سازی مدارس: اسفندیارچهاربند رئیس وقت مرکز برنامه‌ریزی منابع انسانی و فناوری اطلاعات، از مشارکت‌ ۱۵۰ هزار فرهنگی در دوره های آموزشی هوشمندسازی مدارس خبر داد و گفت: مرحله سوم دوره هوشمندسازی مدارس در نیمه اول ۹۶ اجرا می‌شود.

تکذیب حذف درس قرآن از دبستان و پیش دبستانی: مهدی نوید ادهم دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در برنامه پرسشگر با ابراز امیدواری از شتاب گرفتن اجرای سند تحول گفت:‌ این روزها بحث‌هایی پیش آمده که حاکی از حذف درس قرآن از دبستان و پیش‌دبستانی است، من این مسئله را تکذیب می‌کنم و آموزش قرآن از برنامه‌های اصلی آموزش و پرورش است. در مقطع ابتدایی ۲۷ ساعت آموزش قرآن در ۶ سال تحصیلی و درکل ابتدایی و در علوم تجربی و ریاضی ۴۶ ساعت و در علوم انسانی، ۵۰ ساعت آموزش قرآن وجود دارد.

جایزه برای سازمان نوسازی مدارس: جایزه بین المللی دو سالانه سازمان ملل موسوم به جایزه ساساکاوا در حوزه کاهش خطرات ناشی از حوادث طبیعی به سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس جمهوری اسلامی ایران اهدا شد.

سند ۲۰۳۰: وزیر وقت آموزش و پرورش پس از پایان جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، محور و اصل کار این وزارتخانه را اجرای سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش اعلام کرد.

فخرالدین دانش آشتیانی پس از پایان جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که برای بررسی محتوای سند ۲۰۳۰ برگزار شد در جمع خبرنگاران گفت: موضوع بحث جلسه کمیسیون چارچوب اقدام ۲۰۳۰ و ابهامات موجود در این باره بود. بحث هایی که بنده مطرح کردم این بود که این چارچوب اقدام را هیچ یک از مسئولان جمهوری اسلامی ایران امضا نکرده است و تعهد آور نیست. این سند تنها یک بیانیه است و برای ما اصل، سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش است و باید گفت بسیاری از مواردی که در چارچوب اقدام ۲۰۳۰ آمده است، به صورت کامل تر در سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش وجود دارد. به دلیل مسائل و ارتباطات بین المللی، مواردی را که برای ما ایجاد مشکل نکند در جوامع بین المللی انجام می دهیم اما این حضور ما مبنای آن نمی شود که مبانی اخلاقی و ارزشی ما زیر سوال برود، بلکه این موضوع نشان دهنده آن است که شاخص های آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران، شاخص هایی قابل توجه و قابل رقابت با سایر کشورهاست.

نامه معلمان حق التدریس به رئیس جمهور: جمعی از معلمان حق‌التدریس نامهٔ سرگشاده‌ای از وضعیت خود به رئیس جمهور نگاشتند و خواستار رسیدگی سریع‌تر به مشکلاتشان شدند که در بخشی از نامه آمده بود: رئیس جمهور محترم سخنی با شما دارم؛ آیا شده است فقط به عنوان یک مستمع، دقیقه‌ای پای صحبت یک معلم حق‌التدریس بنشینید و چند کلمه با او گفتگو کنید؟ آیا تاکنون پای درد و دل آقایی نشسته‌اید که یک معلم حق‌التدریس است و می‌خواهد خرج خانواده بدهد، اما حقوق ۷۰۰ هزارتومانی اش ۶ ماه یکبار پرداخت می‌شود؟ آیا صدای آموزگار خانمی را شنیده‌اید که برای آموزش فرزندان میهن‌اش ساعت‌ها در جاده‌های صعب‌العبور می‌رود و جان می‌فرساید؟ از حق بیمه‌شان بگذریم که یا پرداخت می‌شود یا نمی‌شود…

به جرات می‌توانیم بگوییم ۸۰ درصد یا بیشتر آموزگارانی که در این چند سال وارد آموزش و پرورش شده‌اند، فقط و فقط بخاطر داشتن سهمیه و یا رابطه بوده است حتی افرادی که از طریق آزمون قبول شده‌اند، نیز این‌گونه بوده‌اند. معلمان حق‌التدریس عاشقانه در بدنه آموزش و پرورش به کار مشغولند اما به خاطر همین بی‌عدالتی‌ها چندین سال است پشت درهای بسته مانده‌اند، تا کی می‌خواهید در خواب بمانید؟

باز هم حق التدریس ها: صبح یکی از روزهای خرداد جمعی از معلمان قراردادی و حق‌التدریسی و همچنین معلمان نهضت سوادآموزی از سراسر کشور در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. تجمع کنندگان با شعارهایی همچون «۳۰هزار حق‌التدریس؛ استخدام استخدام» خواهان استخدام شدن خود پس از سال‌ها سابقه کاری شده‌اند. چند تن از این افراد در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه از سال ۹۱ تاکنون حق بیمه آنها واریز نشده، گفتند: مسئولان هیچ توضیحی در این رابطه به ما نمی‌دهند.

از جمله مشکلات دیگر معلمان نهضت سوادآموزی که در این تجمع به آن اشاره شد، نحوه پرداخت حقوق به آنهاست که بر اساس قبولی هر سواد آموز است. تجمع‌کنندگان خواهان اصلاح این روش بودند.

ادامه ماجرای سند ۲۰۳۰: باز هم دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: حواشی سند ۲۰۳۰ بیشتر از متن بود و اخباری که به جامعه مخابره شد صحت نداشت.

اما نوید ادهم در نهایت اعلام کرد: فرمایش مقام معظم رهبری فصل الخطاب است. اصل بر متوقف بودن سند است.

وی درباره حرف های پیشین خود مبنی بر مناسبت های این سند با سند تحول بنیادین هم توضیح داد: بحث مناسبت‌های این سند با سندتحول بنیادین مطرح. ما در کشور تنها یک سنوپد تحول داریم و آن سند تحول بنیادین است. تمام توان و انرژی را به کار می‌گیریم. تا اجرایی کنیم. همه برنامه‌ها ذیل سند تحول معنا پیدا می‌کند. سند ۲۰ ۳۰ نیز در عرض سند تحول نیست بلکه ذیل سند تحول است. دربارهٔ سند تحول، حواشی نسبت به متن پررنگ شده است. هیچ‌کدام صحت ندارد و جفایی بود که در حق آموزش و پرورش و فرهنگیان شد. یکی از حواشی کم شدن ساعت درس دینی بود که به سند ۲۰۳۰ ربط داده شد. درس‌های سبک زندگی که برآورده از سند تحول بود را می‌خواستیم اضافه کنیم. دو راه داشتیم ساعت حضور دانش آموز در مدرسه را افزایش دهیم که توجیهی نداشت. یا از ساعت درس‌های موجود بزنیم. استراتژی دوم را انتخاب کردیم. همه ساعت‌ها را در طول دوازده سال بررسی کردیم. در رشته ریاضی ۶۴ ساعت تدریس ریاضی داشتیم به ۵۸ ساعت رساندیم. در خیلی از دروس این کار انجام شد. در رشته تجربی و ریاضی در درس دینی و قرآن یکساعت کاهش دادیم و در علوم انسانی یک ساعت درس دینی و قرآن را افزایش دهیم. این موضوع ربطی به سند ۲۰۳۰ نداشت.

حذف شهید فهمیده از دروس و سند ۲۰۳۰: رئیس وقت سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی نسبت به حواشی حذف شهید فهمیده و تضعیف ایثارو شهادت در کتب درسی واکنش نشان داد و گفت: حذف شهید فهمیده چه ربطی به سند ۲۰۳۰ دارد. قبلاً هم توضیح دادم که این درس حذف نشده است. حضرت قاسم (ع) را در کتاب درس سه هدیه آسمانی پایه ششم آورده‌ایم و زندگی امام حسین (ع) را گفته‌ایم. در درس یازدهم، درس نوروز را نیز در ششم ابتدایی هدیه آسمانی آوردیم که اسلامی کنیم. در همان درس سفر را مطرح کردیم که سفر راهیان نور را آوردیم در برگشت از سفر راهیان نور، سفر قم و زیارت حضرت معصومه (س) را آورده‌ایم. در جریان این سفر یک پلاکارد است که به حسین فهمیده اشاره کرده است. در چاپ جدید، حسین فهمیده را از پلاکارد برداشتیم و دو وصیت نامه اضافه کردیم. در درس یازدهم یک سؤال گذاشتیم که شهید فهمیده چه شباهتی با حضرت قاسم (ع) دارد. شهید فهمیده نه حذف شد و نه ایثار و شهادت ضعیف شد.

در نهایت سند ۲۰۳۰ از دستور خارج شد: سید عزت الله ضرغامی طی مطلبی در کانال تلگرامی خود نوشت: «امروز رئیس جمهور و کلیه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به اتفاق به استقلال فرهنگ و آموزش کشور رای دادند. سند ۲۰۳۰ از دستور خارج شد. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و دیگر اسناد بالادستی محور اصلی برنامه ریزی های ملی خواهد بود. قوت استدلال رهبری در این موضوع فوق العاده بود.»

لو رفتن سوالات امتحان نهایی: گرچه رئیس پلیس فتای تهران بزرگ گفت: هیچ شکایتی از سوی مسئولان آموزش و پرورش مبنی بر شناسایی فروشندگان سوالات لو رفته امتحانات نهایی در شبکه‌های اجتماعی به دست این پلیس نرسیده است. در تمام بررسی‌های انجام شده پلیس فتا، هیچ مستنداتی مبنی بر صحت ادعای لو رفتن سوالات امتحانات نهایی به دست نیامد. در تحقیقات انجام شده پلیس، سه نفر کلاهبردار که مدعی فروش سوالات امتحانات نهایی بودند شناسایی و دستگیر شدند و مشخص شد ادعای این افراد مبنی برداشتن سوالات اصلی، کذب است و این افراد با وعده‌های دروغ از دانش‌آموزان کلاهبرداری می‌کردند.

اما باز هم مانند سال قبل تعدادی از دانش آموزان در اعتراض به لو رفتن سوالات امتحانات نهایی در وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.به گفته آنها سوالات دروس عربی، زبان فارسی، زیست، شیمی، فیزیک و دینی را در شبکه‌های اجتماعی پیش از برگزاری امتحانات بازنشر می‌شد.آنها معتقد بودند با لو رفتن سوالات امتحان نهایی دانش آموزان نصف کشور ۲۰ می‌شوند. معترضین درخواست داشتند تا تأثیر ۲۵ درصدی دروس از کنکور سراسری برداشته شود.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که شنیده می‌شود یکی از کسانی که اقدام به توزیع سؤالات ادبیات فارسی کرده بازداشت شده است، تصریح کرد: این فرد چند دقیقه قبل از آزمون سؤال را در فضای مجازی ارسال کرده بود و زمان برای استفاده کسی هم نبوده است.

میرحمایت میرزاده نیز در این ارتباط بیان کرد: گزارشی نیز دربارهٔ ادعاهای مطرح شده مبنی بر لو رفتن سوالات امتحانی از مسئولان وزارت آموزش وپرورش گرفته شود. البته بنده معتقد به لو رفتن سوالات امتحانی نیستم.

در نهایت نیز اعلام شد این داستان از شیطنت یک دانش آموز بوده که به محض دیدن برگه امتحانی از آن عکس گرفته و منتشر کرده است.

تیر ماه ۹۶

ادامه داستان حذف مدارس سمپاد: دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه در سند تحول بنیادین اصل بر عدم تفکیک و جداسازی دانش آموزان است، گفت: دانش آموزان با ویژگی های مختلف در یک مدرسه تحصیل می کنند. قرار برحذف مدارس تیزهوشان نیست اما به طور قطع این مدارس کنترل و مدیریت خواهند شد، براساس سند تحول بنیادین، دانش آموزان با ویژگی های مختلف باید دریک مدرسه تحصیل کنند. اگر قرار بر تفکیک باشد، این جداسازی باید، حداقل و همراه با توجیهات کارشناسی باشد.

پیش‌بینی بنده برای سال ۱۴۰۰ حذف مدارس تیزهوشان نیست اما قطعا این مدارس کنترل و مدیریت خواهند شد و تعداد اندکی از دانش آموزان تیزهوش واقعی خدمات ویژه دریافت خواهند کرد

البته آن روزها نوید درباره این عدم تفکیک در مدارس تیزهوشان گفته بود: در اینجا هم اصل بر عدم تفکیک است و اگر قرار بروجود مدارس ویژه‌ای باشد، باید درحداقل باشد، به عبارت دیگر تنها کسانی که به مفهوم دقیق کلمه تیزهوش هستند و از بهره هوشی بسیار بالا برخوردارند، می توانند در این مدارس تحصیل کنند. پیش‌بینی بنده برای سال ۱۴۰۰ حذف مدارس تیزهوشان نیست اما قطعا این مدارس کنترل و مدیریت خواهند شد و تعداد اندکی از دانش آموزان تیزهوش واقعی خدمات ویژه دریافت خواهند کرد.

و این جمله که در اواخر سال بارها و بارها از زبان مسئولان مختلف آموزش و پرورش درباره مصوبه حذف آزمون ها شنیدم، همان روزهای تیرماه اولین بار از زبان مجید قدمی رییس سازمان مدارس استثنایی کشور بیان شد که: آزمون های استعداد درخشانی که برگزار می شود تعداد ۲۰۰ هزار دانش آموز معدل ۲۰ متقاضی دارد. ۶ هزا نفر انتخاب می کنیم به دانش آموزانی که پذیرفته نمی شوند ضربه روحی می زنیم. با در نظز گرفتن معیار هایی در طول سال های مختلف و سپس برگزاری آزمون استاندارد هوشی می توانیم دانش آموز تیز هوش را تشخیص دهیم.

بنده شک دارم که آزمون های استعداد درخشان استاندارد باشد. کودکی دانش آموزان را با برچسب تیز هوشی می دزدیم. این دانش اموزان سخت کوش هستند تیز هوش نیستند. همچنین به تیز هوشان نیز فرصت تجربه کنار بچه های عادی را نمی دهیم

رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش نیز در همان روزها در برنامه پرسشگر که با موضوع تنوع مدارس و تفکیک دانش آموزان برگزار شد، گفت: جدا سازی دانش آموزان خوب نیست. باید این مساله را بپذیریم و منتظر فراهم شدن استلزامات نباشیم. افرادی که برچسب تیز هوش دارند آسیب های زیادی به آنان وارد می شود. بنده شک دارم که آزمون های استعداد درخشان استاندارد باشد. کودکی دانش آموزان را با برچسب تیز هوشی می دزدیم. این دانش اموزان سخت کوش هستند تیز هوش نیستند. همچنین به تیز هوشان نیز فرصت تجربه کنار بچه های عادی را نمی دهیم. تا آنان از کودکی وظیفه ای که نسبت به مردم دارند را یاد گیرند خیلی از دانش آموزان تیز هوش در سنِ دانش آموزی کشور را ترک می کنند. باید آزمون تیزهوشان برداشته شود. چرا باید از پایه هفتم آزمون ها را آغاز کنیم. در ۶ سال اول دانش آموز ارزشیابی توصیفی می شوند. بیشتر دانش آموزان در موسسات خصوصی تست زنی یاد می گیرند. آزمون تیزهوشی باید در متوسطه دوم برگزار شود. بودن این آزمون نیاز نیست.

علی زرافشان معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز در همین برنامه گفت: حدودا ۴.۲ دانش آموزان در مدارس تیزهوشان تحصیل می کنند. طبق استاندارد جهانی باید ۲ درصد در این مدارس تحصیل کنند. با آزمون جدا سازی دانش اموزان در پایه ششم مخالف هستیم چراکه آسیب زا است.

درجه بندی مدارس: معاون آموزش متوسطه وزیرآموزش و پرورش گفت: شورای عالی آموزش و پرورش طرح درجه بندی مدارس را تصویب کرده است و مدارس براساس برنامه‌هایی که انجام می‌ دهند درجه بندی می‌شوند. در مدارسی که مجری برنامه تعالی هستند دفترچه‌هایی توزیع کردیم که در آن شاخص ها و ملاک‌های عمل فرآیندهای موجود در مدرسه که شامل ۹ فرآیند عمومی اعم از یاددهی- یادگیری، مشارکت اولیاء، نظام اداری مدرسه، عملکرد تحصیلی دانش آموزان و یک فرآیند خاص هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای است را تعیین و همچنین امتیازات مربوط به هر شاخص را مشخص کردیم. بر مبنای این شاخص‌ها مدارس مجری طرح باید در ابتدای شروع هر سال تحصیلی تا پایان سال برنامه‌ای را ارائه و اعلام کنند که تا پایان سال بر اساس برنامه موجود قصد دارند به چه شاخص‌هایی دست پیدا کنند. آنها در پایان سال یک خودارزیابی انجام می دهند و ارزیابانی از سوی آموزش وپرورش نیز وضعیت مدرسه را بر اساس برنامه تعالی مورد بررسی قرار داده و امتیازات لازم را اعطا می‌کنند. در نهایت مدارس ممتاز از سطح منطقه به استان و از استان به سطح کشوری راه پیدا می‌کنند و مدارس برتر مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

درخواست برای استخدام نکردن حق التدریس ها: دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: این شورا از ریاست مجلس و نمایندگان درخواست دارد تا طرح استخدام تعدادی از نیروهای حق‌التدریس را متوقف کنند. شورای عالی آموزش و پرورش با توجه به نقش نیروی انسانی در فرایند تعلیم و تربیت و ضرورت دارا بودن ویژگی‌ها و شایستگی‌های خاص برای حضور در سر کلاس درس و با عنایت به اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که دغدغه فراوان رهبر معظم انقلاب و سایر مسئولان است، از ریاست مجلس شورای اسلامی و نمایندگان درخواست دارد تا این طرح را متوقف کنند. باید اجازه دهند نیروهای واجد شرایط در یک فرایند کاملاً علمی و از طریق دانشگاه فرهنگیان وارد آموزش و پرورش شوند تا بتوانند بار سنگین تحول‌آفرینی را بر مبنای سند تحول بر دوش گیرند.

مرداد ماه ۹۶

اخبار از کناره گیری وزیر وقت: در مرداد خبر رسید حضور کمرنگ وزیر آموزش و پرورش در برنامه های وزارت آموزش و پرورش شائبه هایی را به وجود آورده است که او پیش از موعد از سکانداری وزارت خانه کناره گیری کرده است.

نام بطحایی به عنوان وزیر مطرح شد: ۱۷ مردادماه بود که رییس جمهوری امروز اسامی وزرای پیشنهادی را تقدیم مجلس کرد که در بین آن‌ها اسم سید محمد بطحایی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به چشم می‌خورد.

بطحایی در مجلس چه گفت: سیدمحمد بطحایی در تشریح برنامه های خود در مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی دعوت رئیس جمهور را دریافت کردم که از زوایای پیدا و پنهان آموزش و پرورش شناخت دارم و انبوه مشکلات، روزهای دشواری را نه برای مدیران که برای حاکمیت قرار داده است. توجه به منابع انسانی در دو بخش توانمندسازی و ارتقای معیشت، توسعه فعالیت‌های فرهنگی، پرورشی و تربیت بدنی نیز از مهمترین موارد برنامه‌های پیش‌روی بنده است. از آنجا که معاون دکتر نوبخت بودم پیش از پذیرش کاندیداتوری وزارت آموزش و پرورش، از شخص ایشان قول تمام و کمال گرفتم و ایشان با بزرگواری و از آنجا که خودشان هم آموزش و پرروشی هستند قول دادند که همکاری کنند.

بطحایی وزیر شد: در نهایت ۲۹ مردادماه سید محمد بطحایی با کسب ۲۳۸ رای موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت دوازدهم انتخاب شد.

شهریور ماه ۹۶

طرح رتبه بندی معلمان: بطحایی در اولین روزهای وزارت خود از برنامه ریزی برای ارائه لایحه به مجلس جهت رتبه بندی معلمان در ماه های آینده خبر داد و گفت: احتمالا از سال آینده بتوانیم رتبه‌بندی را به تدریج مستقر کنیم. بخشی از شانیت و ارتقای جایگاه منزلت معلم در جامعه به حوزه های مالی و مادی و معیشتی بر می گردد اما بخش دیگر که مهم تر است ارتقای علمی و تخصصی و جایگاه حرفه ای معلمان در جامعه است که باید مجددا مورد توجه قرار بگیرد. در برنامه ای که برای آموزش و پرورش دولت دوازدهم پیش بینی شده، با اجرای نظام سنجش صلاحیت و نظام رتبه بندی معلمین یک گام جدی برای ارتقای جایگاه و منزلت و شان معلم در جامعه خواهد بود.

معوقات آموزش و پرورش: وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه موضوع استخدام مربیان پیش دبستانی در دستور کار مجلس است گفت: حدود هزار میلیاردتومان جمع معوقات حق التدریسی ها و حق الزحمه امتحانات است. حدود ۲۰ هزار نفر از دانشگاه فرهنگیان جذب خواهند شد و با مذاکره با سازمان برنامه و بودجه وضعیت نیروهای حق التدریس را مشخص خواهیم کرد تا مانند سال های قبل بخشی را از حق التدرسی ها تامین کنیم لذا در سال تحصیلی جدید با کسری نیروی انسانی مواجه نخواهیم شد.

انتصاب: با حکم وزیر آموزش وپرورش ، مجتبی زینی وند به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشارکت های مردمی و خانواده منصوب شد.

سانحه تصادف اردوی دانش اموزی با فوت ۱۰ دانش آموز و معلم: متاسفانه در شهریور ماه بود که قرار بود اردوی تشکیلاتی سازمان دانش آموزی ویژه دانش آموزان دختر متوسطه با جمعیت ۱۰۰۰ نفری در شیراز برگزار شود که سهم استان هرمزگان حدود ۱۲۰ دانش آموز بوده است. یکی از سه اتوبوس حامل دانش آموزان هرمزگانی، دچار سانحه شد و در این سانحه دلخراش۱۰دانش آموز به همراه مربی و راننده در دم فوت می کنند و ۳۲ دانش آموز دیگر نیز تحت مراقبت های پزشکی در بیمارستان قرار ‌گرفتند.

این حادثه وزیر را به کمیسیون آموزش و تحقیات مجلس کشاند.

اولین سخنان وزیر درباره حذف آزمون ها: وزیر آموزش و پرورش در شهریور ۹۶ بود که گفت: بخش اول برنامه های من ناظر بر تحول برنامه های درسی است و بحث مهارت آموزی، توجه به خلاقیت و نوآوری دانش آموزان، ایجاد فضای با نشاط و سرزندگی در مدرسه و انطباق بیش از پیش محتواهای آموزشی با نیاز جامعه از جمله این برنامه هاست.

بطحایی با اشاره به سنگینی کیف دانش آموزان که برخی اوقات موجب عارضه های جسمی در کودکان می شود، گفت: به آموزگاران توصیه می کنم برنامه های درسی به گونه ای باشد که دانش آموزان کمترین کتاب و دفتر را با خود حمل کنند زیرا حمل کیف های سنگین عوارضی مانندمشکلات قامتی در کودکان ایجاد می کند.

وی که در رادیو گفتگو سخن می گفت، بر ضرورت کاهش نقش کنکور در برنامه های درسی تاکیدو عنوان کرد: امروزه شاهد گسترش آزمون های کنکوری وتست زنی در دوره ابتدایی هستیم که این امر باعث کسالت آور شدن محیط مدرسه و از بین رفتن شادابی کودکان خواهد شد.

۳۵ هزار کلاس اولی محروم از تحصیل: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: ۳۵ هزار کلاس اولی داریم که به مدرسه نرفته اند.

ادامه تلاش برای تلفیق این بار از سوی مجلس: سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: منتظریم دولت و آموزش و پرورش برای پایان دادن به تبعیض مدارس لایحه‌ای بدهند، اگر این کار را نکنند ما خودمان ورود می‌کنیم. مدارس غیرانتفاعی حضورشان قانونی است. باید بگذاریم کسانی که مایل به سرمایه‌گذاری در این بخش هستند کار خودشان را ادامه بدهند و به این طریق باری از دوش دولت بردارند.

میرزاده ضمن مخالفت با تقسیم مدارس دولتی، تاکید کرد: مدارسی به اسم نمونه دولتی،هیئت امنایی و خاص به‌طور کاملاغیر کارشناسی،بی‌رویه و تبعیض‌آمیز ایجاد شده‌اند که باید هرچه زودتر پرونده این مدارس جمع شود. به نفع نظام است که زودتر این تقسیم‌بندی جمع شود. با تابلو عوض کردن، هم به اقشار پایین جامعه فشار وارد آمده و هم تراکم دانش‌آموزان در مدارس دولتی عادی زیاد شده است. منتظریم دولت و آموزش و پرورش برای پایان دادن به این وضعیت لایحه‌ای بدهند و اگر این کار را نکنند ما خودمان ورود می‌کنیم.