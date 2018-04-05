ایستادگی وزیر آموزش و پرورش در برابر سهم خواهی جریان های سیاسی

جبار کوچکی نژاد درباره مهم ترین اتفاقات سال ۹۶ در آموزش و پرورش و نقد عملکرد این وزارتخانه به خبرنگار مهر، گفت: وزارت آموزش و پرورش، بهار سال گذشته یک وزیر داشت و تقریبا ۷ ماه سال گذشته را وزیری دیگر سر کار بود. به نظر می رسد با حضور بطحایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش بدنه آموزش و پرورش یک آرامشی گرفت.

وی ادامه داد: با ورود بطحایی به این وزارتخانه یک نگاه معتدل در این سیستم که بسیار سیاسی شده بود و گروه های سیاسی سهم خواهی های زیادی از آن داشتند و این را می شد در انتصابات مشاهده کرد، دچار اعتدال شد. البته به همین دلیل شاید همان گروه های سیاسی که آموزش و پرورش را بستری برای فعالیت های خود می دانستند سنگ اندازی هایی کردند و برخی اقدامات در این وزارتخانه کند پیش رفت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، بیان کرد: با وجود مقاومت ها در برخی انتصابات و کندی کارها باز هم اقداماتی در آن ۷ ماه صورت گرفت که خوب بود اما مهم ترین نقطه ضعف مدیریت این ۷ ماه شاید به مسائل مالی وزارتخانه باز می گردد. مدیریت برنامه و بودجه قرار بود آموزش و پرورش را همراهی کند اما این وزارتخانه را تنها گذاشت.

کوچکی نژاد اظهار کرد: ما سال گذشته در پرداختی های آموزش و پرورش دچار یک افت جدی شدیم که باید دولت کمک کند تا این افت شدید هر چه زودتر جبران شود.