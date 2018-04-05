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۱۷ فروردین ۱۳۹۷، ۳:۵۸

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

ایستادگی وزیر آموزش و پرورش در برابر سهم خواهی جریان های سیاسی

ایستادگی وزیر آموزش و پرورش در برابر سهم خواهی جریان های سیاسی

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، معتقد است با انتخاب بطحایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش، سهم خواهی جریان های سیاسی از این وزارتخانه کاهش پیدا کرد.

جبار کوچکی نژاد درباره مهم ترین اتفاقات سال ۹۶ در آموزش و پرورش و نقد عملکرد این وزارتخانه به خبرنگار مهر، گفت: وزارت آموزش و پرورش، بهار سال گذشته یک وزیر داشت و تقریبا ۷ ماه سال گذشته را وزیری دیگر سر کار بود. به نظر می رسد با حضور بطحایی به عنوان وزیر آموزش و پرورش بدنه آموزش و پرورش یک آرامشی گرفت.

وی ادامه داد: با ورود بطحایی به این وزارتخانه یک نگاه معتدل در این سیستم که بسیار سیاسی شده بود و گروه های سیاسی سهم خواهی های زیادی از آن داشتند و این را می شد در انتصابات مشاهده کرد، دچار اعتدال شد. البته به همین دلیل شاید همان گروه های سیاسی که آموزش و پرورش را بستری برای فعالیت های خود می دانستند سنگ اندازی هایی کردند و برخی اقدامات در این وزارتخانه کند پیش رفت.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، بیان کرد: با وجود مقاومت ها در برخی انتصابات و کندی کارها باز هم اقداماتی در آن ۷ ماه صورت گرفت که خوب بود اما مهم ترین نقطه ضعف مدیریت این ۷ ماه شاید به مسائل مالی وزارتخانه باز می گردد. مدیریت برنامه و بودجه قرار بود آموزش و پرورش را همراهی کند اما این وزارتخانه را تنها گذاشت.

کوچکی نژاد اظهار کرد: ما سال گذشته در پرداختی های آموزش و پرورش دچار یک افت جدی شدیم که باید دولت کمک کند تا این افت شدید هر چه زودتر جبران شود.

کد مطلب 4263806

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    نظرات

    • محسن اراک AE ۰۷:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۱/۱۷
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      پاسخ
      دولت آموزش پرورش را به خوبی خصوصی کرده. این در حالی است که دولت وظیفه دارد که از این وزراتخانه حمایت کند. آثار این پول گرفتن ها در آینده مشخص خواهد شد. دولتی که از کودکی به بچه ها دورغ میگوید چطور میتواند اعتماد آنها را جلب کند؟

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