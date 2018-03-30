اطلاعات ۱۵۰ میلیون کاربر اپلیکیشن کالری شمار هک شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، اپلیکیشن سلامتی محبوب MyFitnessPal مورد حمله هکرها قرار گرفته و اطلاعات ۱۵۰ میلیون کاربر آن در معرض خطر قرار گرفته است.

این اپلیکیشن کالری های دریافتی کاربر را می شمارد و به او کمک می کند فعالیت های روزانه خود را رصد کند. Under Armour شرکت تولید کننده این اپلیکیشن اعلام کرد این هک در ماه فوریه اتفاق افتاده است.

اطلاعات فاش شده شامل نام کاربری، آدرس ایمیل و پسوردها است. به گفته شرکت صاحب اپلیکیشن این رویداد در تاریخ ۲۵ مارس از این هک مطلع شده و مقامات را در جریان گذاشته است. این شرکت در ایمیلی هک را به کاربران خود اطلاع داده است.

البته در این رویداد شماره های تامین اجتماعی افراد، گواهینامه رانندگی یا اطلاعات کارت های اعتباری افراد فاش نشده است. هنوز مشخص نیست هکرها چه کسانی هستند.