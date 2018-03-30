ایلام؛ سرزمین آبشارهای بزرگ و جذاب

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: روستای آبشاران (خربزان) با جاذبه های متنوع گردشگری در ۲۰ کیلومتری شمال شرق بخش پهله زرین آباد واقع در شهرستان دهلران استان ایلام قرار گرفته است.

در شمال این روستا آبشارهای هفتگانه و زیبایی قرار گرفته اند. اهالی این روستا از طایفه بزرگ «شهلیاروند» هستند که در گذشته جایگاه بالایی در حکومت های کدخدایی داشته اند.

این روستا که طبیعتی کوهستانی دارد و دارای جنگل های بلوط و بنه و ... است، دارای توپوگرافی منحصر به فردی است که گردشگران فراوانی را جذب خود کرده است.

مهم ترین مکان گردشگری روستای آبشاران، آبشارهای هفتگانه آن است که به صورت پلکانی در شمال روستا و در مسیر رودخانه ای که از کبیرکوه سرچشمه می گیرد و از این روستا می گذرد، قرار گرفته اند.

چهار آبشار از این مجموعه ی زیبا از بقیه بزرگ تر هستند و بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. اگر از پایین دست رودخانه به بالا حرکت کنید به ترتیب با این آبشارها روبه رو خواهید شد: آبشار (طاف) دارولی اول ، آبشار (طاف) دارولی دوم ، بعد از گذشتن از پیچ رودخانه و پیمودن مسیری کوتاه به یک آبشار کوچک زیبا می رسید که سومین آبشار (طاف) است و بعد از آن با فاصله ای اندک آبشار (طاف) سلیمان شاه را می بینید که بلندترین و زیباترین آبشار است و در کنار آن بیشه زار زیبایی قرار گرفته است.

«اما»؛ آبشاری میان سرخس ها و خزه ها در شهرستان ملکشاهی

هرستان ملکشاهی یکی از شهرستان‌های استان ایلام در غرب ایران است، مرکز این شهرستان شهر ارکواز است و مردم این شهرستان عموما شیعه دوازده امامی هستند که به گویش کردی محکی سخن می‌گویند. مردم این شهرستان از ایل ملکشاهی هستند.

آبشار اما در شهرستان ملکشاهی واقع است، این آبشار در نزدیکی روستای اما و پشت سد چم گردلان در ۱۵ کیلومتری شهر ارکواز بعد از روستای اما که محل کوچکی است قرار دارد.

آبشار این محل در میان دره ای واقع شده که آب آن به سمت دریاچه سد چم گردلان در حرکت است.

زیبایی این آبشار در کنار دیواره های پوشیده از خز و سرخس پرسیاوشان صد چندان می شود. درختان زیبای انجیر کوهی، انگور و بلوط اطراف این محل سرسبز را فرا گرفته اند و عبور رشته رشته آب در میان سرخس ها و خزه ها، چشمان هر بیننده ای را خیره می کند.

ارتفاع این آبشار حدود ۲۰ متر است، بعداز آبشار دریاچه سد ملکشاهی قرار دارد، سدی که برای تهیه آب شرب و صنعتی مردم ایلام احداث شده است.

دریاچه این سد نیز به واقع زیبا و تماشایی است، آب زلال این دریاچه پذیرای گردشگرانی است که برای ماهیگیری، شنا و تحقیقات علمی به این منطقه سرازیر می شوند.

آبشار این محل در میان دره ای واقع شده که آب آن به سمت دریاچه سد چم گردلان در حرکت است. زیبایی این آبشار در کنار دیواره های پوشیده از خز و سرخس پرسیاوشان صد چندان می شود. درختان زیبای انجیر کوهی، انگور و بلوط اطراف این محل سرسبز را فرا گرفته اند و عبور رشته رشته آب در میان سرخس ها و خزه ها، چشمان هر بیننده ای را خیره می کند.

آبشار اما حدود ۲۰ متر ارتفاع و ۲۹۷ متر طول دارد و وجود دیواره‌های پوشیده از خره و سرخس چشم‌انداز بی‌نظیری را برای علاقمندان به طبیعت ترسیم کرده است.

آبشار زیبای اما که به شماره ۲۳۷ در فهرست میراث طبیعی ملی ایران به ثبت رسیده است بدون شک یکی از زیباترین آبشارهای کشورمان است.

آبشار ماربره

آبشار ماربره در ۲۰ کیلومتری جاده دره شهر به سمت پلدختر و بین دو روستای ارمو و کل سفید واقع شده و سراسر طول این آبشار زیبا را درختان سرسبز پوشانده است.

این آبشاردر تمام طول سال دارای آب فراوان و گوارایی است و در میان درختان اطراف آبشار انجیر و انگور و نیزارهای بلند بیشتردیده می شود. سرخس پرسیاوشان سرتاسر دامنه آبشار را پوشانده و فضای زیبای کنار آبشاربا چشمه های پرآب هر بیننده ای را به هیجان وا می دارد.

این آبشار در فصل بهار با داشتن آب فراوان و نمای بسیار زیبا جلوه ای ویژه دارد و از دیواره‌های کنار آبشار نیز آبی زلال به مانند چشمه‌ای جوشان جاری است که قابل شرب است. در میان گیاهان اطراف آبشار میوه های انجیر و انگور و نیزارهای بلند نیز دیده می شوند.

سرخس پرسیاوشان سرتاسر دامنه آبشار را پوشانده است. شهرستان دره شهر، در دامنه کبیرکوه و در میان درختان زیبای بلوط از صدها اثر تاریخی و طبیعی محافظت می کند.