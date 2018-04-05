برنامه ریزی برای سرمایه گذاری ۵۸۵ میلیون دلاری در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان چهارشنبه شب در دیدار با مدیران شرکت بزرگ ساختمانی و راه اهن چین اظهار کرد:حمایت از سرمایه گذاری خارجی را از جمله اولویت های خراسان رضوی است و در این راستا اقدامات لازم به انجام رسیده است.

وی افزود: در همین راستا مجوز ٣٤ طرح سرمایه گذاری با مبلغ ٥٨٥ میلیون دلار در سال ٩٦ گرفته شده و در تمامی فرایندهای انجام کار از زمان اخذ مجوز ، اجرا و بهره برداری در کنار سرمایه گذاران خواهیم بود.

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: خراسان رضوی ظرفیت های مناسبی در بخش سرمایه گذاری پروژهای مهم زیر بنایی و اقتصادی در حوزه انتقال اب، راهسازی، راه اهن و قطار شهری، فولاد، تصفیه فاضلاب دارد که علاقه مندان داخلی و خارجی می توانند به این عرصه ورود یابند.