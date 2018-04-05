۱۶ فروردین ۱۳۹۷، ۱۰:۲۲

سرپرست حوزه اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد؛

برنامه ریزی برای سرمایه گذاری ۵۸۵ میلیون دلاری در خراسان رضوی

مشهد- سرپرست حوزه اقتصادی استانداری خراسان رضوی از برنامه ریزی برای سرمایه گذاری ۵۸۵ میلیون دلاری خارجی ها در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رسولیان چهارشنبه شب در دیدار با مدیران شرکت  بزرگ ساختمانی و راه اهن چین اظهار کرد:حمایت از سرمایه گذاری خارجی را از جمله اولویت های خراسان رضوی است و در این راستا اقدامات لازم به انجام رسیده است.

وی افزود: در همین راستا مجوز ٣٤ طرح سرمایه گذاری با مبلغ ٥٨٥ میلیون دلار در سال ٩٦ گرفته شده و در تمامی فرایندهای انجام کار از زمان اخذ مجوز ، اجرا و بهره برداری در کنار سرمایه گذاران خواهیم بود.

سرپرست حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خراسان رضوی تاکید کرد: خراسان رضوی ظرفیت های مناسبی در بخش سرمایه گذاری پروژهای مهم زیر بنایی و اقتصادی در حوزه انتقال اب، راهسازی، راه اهن و قطار شهری، فولاد، تصفیه فاضلاب   دارد که علاقه مندان داخلی و خارجی می توانند به این عرصه ورود یابند.

