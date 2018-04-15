وضعیت نامشخص اراضی بنیاد مسکن در دوراهک/ کسی پاسخگوی مردم نیست

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - هادی دوراهکی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیر در راستای خانه دار شدن جوانان و نیازهای واقعی نسل جوان شهر دوراهک در سال ۱۳۸۲ تعداد ۲۸۰ پلاک مسکونی به متراز ۳۰۰ متر مربع در اراضی شرق دوراهک پلاک‌بندی و به افراد واجد شرایط واگذار کرد.

این واگذاری پیش از تملک آن و واگذاری قطعی از سوی امور اراضی انجام شد و همه این پلاک‌ها به دلیل قرار گرفتن در محدوده خارج از شهر، با مشکل ساخت و ساز مواجه و هیچکس هم پاسخگوی مشکل ۱۴ ساله این افراد نیست.

قیمت مصالع ساختمانی در این سال‌ها تا چند برابر گران شده و خانه‌ای که با ۱۵۰ میلیون ریال ساخت آن به پایان می‌رسید اکنون یک میلیارد ریال هم برای اتمام آن پاسخگو نیست، چه کسی جواب ضرر و زیان مردم را خواهد داد؟ مسئولین باید درد آن جوانی را درک کنند که به امید داشتن خانه در این زمین‌ها، در انتظار تشکیل خانواده هستند در حالی که داشتن مسکن یکی از شروط اساسی برای ازدواج است.

بیش از ۱۴ سال از واگذاری زمین مسکونی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیر به مالکان می‌گذرد ولی مالکان برای ساخت و ساخت با مشکلات عدیده‌ای همچون عدم صدور پروانه ساخت و ساز و نداشتن راه دسترسی و همچنین عدم پاسخگویی مسئولین نسبت به رفع مشکل معارضین جاده کمربندی کنگان دوراهک برای ۴۴ پلاک از ۲۸۰ پلاک واگذاری شده از سوی بنیاد مسکن، مواجه هستند.

تعدادی از مالکان امروز روبروی شهرداری و شورای اسلامی شهر دوراهک حضور یافتند و اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کردند.

اراضی واگذاری خارج از محدوده شهر است

رئیس شورای اسلامی شهر دوراهک در این زمینه گفت: با توجه به قرار گرفتن همه پلاک های واگذاری شده در قسمت شرق دوراهک (پشته اعنا) از سوی بنیاد مسکن شهرستان دیر در خارج از محدوده شهر، ارائه هر گونه خدماتی در این قسمت از سوی شهرداری امکان پذیر نخواهد بود.

غلام کوهی صفت، اظهار داشت: با دستور استاندار دو میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال برای تملک ۴۴ پلاک معوض، در نظر گرفته شد تا در اختیار بنیاد مسکن قرار بگیرد و از این طریق به مسکن بسیجیان استان بوشهر، برای تملک و خرید ۴۴ پلاک از زمین های شهرک امام خمینی که هر پلاک نیز ۶۵ میلیون ریال قیمت گذاری شده بود تحویل داده شود.

کوهی صفت افزود: با خبر شده‌ایم که مسکن بسیجیان قصد دارد این پلاک‌ها را به نیروهای خود واگذار کند که اگر این امر صورت بگیرد دیگر امکان خرید زمین با مبلغ ۶۵ میلیون ریال در شهر دوراهک غیر ممکن خواهد شد و احتمال تعطیلی پروژه کنار گذر دوراهک نیز دور از تصور نیست.

بنیاد مسکن پاسخگو باشد

فرماندار شهرستان دیر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص مشکل معارضین جاده گفت: در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ جلسه‌ای به منظور رفع مشکل معارضین جاده کمربندی کنگان دوراهک، با حضور مدیر کل دفتر فنی استانداری، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان،مدیر کل راه و شهرسازی ،فرماندار،شهردار دوراهک و رئیس شورای اسلامی دوراهک، برگزار کردیم.

حمزه اعتماد با تاکید بر این موضوع که متولی واگذاری پلاک های اراضی شرق دوراهک بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و این اداره باید جوابگوی افرادی که سند اراضی خود را دست دارند باشد، اظهار داشت: در این جلسه مقرر شدکه فرمانداری شهرستان دیر نسبت به پیگیری تامین اعتبار به مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال و تخصیص آن تا پایان سال ۹۵ جهت تملک اراضی معوض اقدام کند و الباقی به مبلغ یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال دیگر نیز در کمیته برنامه ریزی شهرستان در سال ۹۶ منظور کند.

فرماندار شهرستان دیر گفت: مبالغ مذکور در سال‌های ۹۵ و ۹۶ در کمیته برنامه ریزی شهرستان به منظور تملک ۴۴ پلاک معوض و هر پلاک به قیمت ۶۵ میلیون ریال در شهرک امام خمینی شهر دوراهک تخصیص یافت.

حمزه اعتماد افزود: با توجه به اینکه اراضی واگذار شده از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیر، در حال حاضر متعلق به دولت است و تا کنون به صورت قطعی از سوی امور اراضی به بنیاد مسکن واگذار نشده است ما نمی‌توانیم این پول را به حساب بنیاد مسکن جهت تملک اراضی معوض واریز کنیم.

مشکل معارضین جاده کمربندی رفع می‌شود

نایب رئیس شورای اسلامی شهر دوراهک گفت: بر اساس صورتجلسه‌ای که با فرمانداری شهرستان برای تامین اعتبار برای تملک اراضی معوض در دوراهک، و مسکن بسیجیان برای واگذاری تعداد ۴۴ پلاک از زمینهای مسکونی خود واقع در شهرک امام خمینی دوراهک، به مبلغ ۶۵ میلیون ریال امضا شده است مشکل معارضین جاده کمربندی برطرف خواهد شد.

حسن دوراهکی با تاکید بر این موضوع که واگذاری هر گونه اراضی شهرک امام به افراد غیر بومی توسط مسکن بسیجیان غیر قانونی است و هیچ‌گونه مجوزی برای ساخت به مالکان آنها داده نخواهد شد، اظهار داشت: عطف به مصوبه مورخه ۹۲/۹/۱۰ (بند ۵) شرکت تعاونی انبوه سازان دشت ملون بسیج برای واگذاری همه پلاک های خود واقع در شهرک امام خمینی دوراهک پس از جلب نظر نهایی شورای اسلامی این شهر مجاز به واگذاری به افراد واجد شرایط است.

هیچکس پاسخگوی مشکل مردم نیست

دوراهکی با بیان اینکه انتظاری که از مسئولین ادارات و نهادها می رود ایجاد زمینه مناسب برای خانه دار شدن جوانان است، گفت: با کمال تاسف با خبر شده ایم که شرکت تعاونی مذکور بدون اطلاع و گرفتن نظر مشورتی شورای اسلامی شهر دوراهک همه پلاک های موجود ( ۴۴ پلاک) در شهرک امام خمینی را به نیروی غیر بومی واگذار کرده است و از آن طرف بنیاد مسکن نیز تا کنون اراضی واگذاری خود در قسمت شرقی دوراهک را تملک نکرده است، فرمانداری شهرستان دیر بر اساس مصوبه اعتبار لازم را تخصیص داده است اما مالک معینی وجود ندارد که به او این اعتبار پرداخت شود و زمینی هم وجود ندارد که خریداری شود.

حسن دوراهکی با بیان اینکه هر اداره خود را به نوعی از این ماجرا خارج کرده اند و تنها مردمی مانده‌اند با سندی که ۱۴ سال است در دست دارند، اظهار داشت: با توجه به مصوبات قبل و جلوگیری از ستم فراگیر به مالکان اراضی کنار گذر شرقی دوراهک، مسئولان محترم شهرستان و استان این مشکل را با تجدید نظر در واگذاری های اخیر ۴۴ پلاک از زمین های شهرک امام خمینی، را به مالکان قبلی اراضی کنار اتوبان با همان قیمت مصوب شده واگذار کنند.

همه پلاک‌ها به صورت قانونی واگذار شد

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیر نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: همه پلاک های واگذاری شده در سال ۱۳۸۲ در قسمت شرق دوراهک در حریم و محدوده دوراهک و جز طرح های هادی روستایی بوده است و تمامی پلاک ها به صورت قانونی واگذار شده است.

آرمان جلایی با بیان اینکه عدم راه دسترسی یکی از دلایلی است که هیچ گونه ساخت و سازی در پلاک‌های واگذاری شده در قسمت شرقی دوراهک صورت نگرفته است، افزود: تعداد ۴۴ پلاک از زمین‌های واگذاری شرق دوراهک، در حریم کنار گذر شرقی این شهر قرار دارد که بر اساس مصوبات صورت گرفته با مسکن بسیجیان می بایست تعداد ۴۴ از زمین‌های شهرک امام خمینی هر پلاک به مبلغ ۶۵ میلیون ریال در اختیار بنیاد مسکن قرار بگیرد تا به معارضین از طریق بنیاد مسکن واگذار شود.

واگذاری اراضی توسط تعاونی مسکن بسیجیان

جلالی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، که مسئولان محلی شهر می گویند همه ۴۴ پلاک شهرک امام خمینی به افرادی غیر از مالکان کنار گذر شرقی دوراهک از طریق مسکن بسیجیان واگذار شده است گفت: با توجه به تلاشهای فرماندار شهرستان دیر جهت تامین اعتبار برای خرید ۴۴ پلاک از زمینهای مسکن بسیجیان و تعهدات مسکن بسیجیان برای واگذاری این تعداد پلاک به معارضین کنار گذر دوراهک، با واگذاری این پلاکها به افرادی غیر از معارضین دیگر خرید زمین با این مبلغ در هیج جای شهرستان امکان پذیر نخواهد بود.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان دیر، با بیان اینکه تعاونی مسکن بسیجیان برابر تعهد خود می بایست ۴۴ پلاک در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد تا به افرادی که زمینهایشان در حریم کنار گذر شرقی دوراهک قرار گرفته است واگذار کند، گفت: مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در سال ۹۶ در کمیته برنامه ریزی شهرستان برای تملک اراضی معوض، مصوب شد و در حال حاضر موافقت نامه آن بنام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مبادله شده است که منتظر ابلاغ شرح موافقت نامه می باشیم.

چه کسی پاسخگو است؟

فرمانداری شهرستان دیر می‌گوید زمین‌ها خارج از محدوه شهری و متعلق به امور اراضی است و ما نمی‌توانیم پولی به حساب بنیاد مسکن واریز نماییم؛ شورای اسلامی شهر دوراهک می گوید زمین‌های واگذاری خارج از محدوده شهر است و امکان هیچ گونه خدماتی از سوی شهرداری به تعداد ۲۸۰ پلاک مسکونی در قسمت شرقی دوراهک وجود ندارد، حتی شورای اسلامی دوراهک مدعی است که واگذاری زمین های شهرک امام خمینی که در اختیار مسکن بسیجیان قرار دارد غیر قانونی و خلاف مصوبات است و ادامه این روند امکان تعطیلی پروژه کنار گذر را به همراه خواهد داشت؛ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مدعی است که واگذاری همه اراضی مسکونی در قسمت شرقی دوراهک کاملا قانونی و طبق طرح هادی صورت گرفته است و مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال نیز با توجه به مبادله موافقت نامه به حساب بنیاد مسکن واریز خواهد شد.

اکنون باید پرسید چه کسی جواب ۲۸۰ نفر از مردم زجر کشیده این شهر که هر کدام خود یک خانواده چند نفری هستند را خواهد داد؛ کسانی که سال‌ها با آرزوی خانه دار شدن دل به این زمین‌ها خوش کرده بودند و حال باید هر روز در راهرو ادارات بدنبال حق خود باشند.

آیا این تقصیر مردم است که با نظر یک اداره سال‌ها درگیر چنین مسئله‌ای باشند و مسئولان مرتبط دغدغه رفع مشکل را نداشته باشند؟ امیدواریم با پیگیری‌های مسئولان آرامش و آسایش را به مالکان بازگردانند.