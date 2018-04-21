«خِرَدکُشی» در نمایشگاه کتاب/ انقلاب اکتبر به روایت روشنفکران

خسرو ناقد نویسنده و مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، از انتشار کتاب تازهاش با عنوان «خِرَدکُشی؛ روشنفکران و انقلاب اکتبر» از سوی نشر نی و عرضه آن در نمایشگاه امسال کتاب تهران خبر داده است.
به گفته وی، در این کتاب کوشش شده تا بر اساس گفتهها و نوشتههای تنی چند از روشنفکران سرشناس غربی، بهویژه کسانی که در دوران انقلاب اکتبر و سالهای پس از آن به روسیه سفر کردند، به بررسی نگاه و نگرش آنان به انقلاب اکتبر و واکاوی نقد و نظر و نظریهها و همچنین پیامدهای کنش و واکتش آنان پرداخته شود.
افزون بر اینها، ناقد میگوید که در کتاب جدیدش، هم از چرایی گرایش گروهی پُرشمار از روشنفکران در گوشه و کنار جهان به ایدئولوژی کمونیستی و هواداری آنان از انقلاب اکتبر و طرفداریشان از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سخن گفته و هم از دلایلِ رویگردانی شماری کم از روشنفکران از ایدئولوژیها و نظامهای تمامیتخواه؛ و سرانجام آنکه با اشاراتی کوشیده است پاسخی برای این پرسش بیابد که آیا کمونیسم جایگزین ایمان مذهبی روشنفکران شده و به دینی جدید تبدیل شده است؟
در بخشی از نوشته پشت جلد این کتاب میخوانیم:
«پشت جلد نهتنها کمونیستها و احزاب کمونیستی، انقلاب اکتبر را رخدادی دورانساز و روسیه شوروی را سرآغاز عصری جدید میدانستند که تحقق جامعهای آرمانی را امکانپذیر ساخته است، بلکه بسیاری از روشنفکران غیرکمونیست در غرب و دیگر نقاط جهان نیز با خوشبینی و امیدواری و گاه با شور و شوق وصفناپذیری فرایند تحولات این سرزمین را دنبال میکردند. تشویق و ترغیب این دسته از روشنفکران و جذب آنان بهمنظور حمایت از روسیهی شوروی، یکی از اهداف احزاب کمونیستی و پیش از همه حزب کمونیست روسیه شوروی بود.
از این رو، کارزارهای تبلیغاتی گستردهای به راه انداختند تا با انتشار روزنامهها و نشریهها و برپایی کنگرههای گوناگون و دعوت از نویسندگان، هنرمندان و روشنفکران و شخصیتهای نامدار برای دیدار از روسیه شوروی و مشاهده تحولات آن، به اهداف خود دست یابند. تلاش و تبلیغات آنان تا حدی به ثمر رسید و در سالهای میان دو جنگ جهانی، بسیاری از روشنفکران از گوشه و کنار جهان به اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی سفر کردند تا شاهد فرایند انقلاب اکتبر و تحولات و رویدادهای پس از آن باشند.
هدف آنان بیش و پیش از همه آن بود که ببینند اکنون که حاکمان جدید، آنگونه که در مانیفست کمونیست آمده است، «با سرنگونی قهرآمیز تمام نظام اجتماعی پیشین» همه قدرت را به دست گرفتهاند، چه دگرگونیهایی روی داده و چه تحولاتی در شرف وقوع است و آیا نشانههایی از جامعه آرمانی آنان در «کعبه آمال پرولتاریا» یافت میشود؟»
کتاب ۲۶۲ صفحهای «خَرَدکُشی؛ روشنفکران و انقلاب اکتبر» که به تازگی به چاپ دوم هم رسیده است، با بهای ۲۲ هزار تومان از سوی نشر نی منتشر و راهی کتابفروشیها شده است.
