«فیلشاه» ۳ میلیاردی شد/ رونمایی از تیزر جدید انیمیشن

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری مهر، تیزر جدید انیمیشن سینمایی «فیلشاه» که توسط امید میرزایی تدوین شده است همزمان با عبور گیشه این فیلم از مرز فروش ۳ میلیارد تومان رونمایی شد.

انیمیشن سینمایی «فیلشاه» تازه‌ترین محصول گروه «هنر پویا» به کارگردانی هادی محمدیان و تهیه کنندگی حامد جعفری در حالی پنجمین هفته اکرانش را سپری کرد که مجموع فروش آن تاکنون از مرز ۳ میلیارد تومان عبور کرده است.

«فیلشاه» که از نوروز ۹۷ در سینماهای سراسر کشور به نمایش درآمده با بازگشایی مجدد مدارس، به تازگی اکران های دانش آموزی خود را آغاز کرده است.

در خلاصه داستان «فیلشاه» آمده است: رییس گله فیل‌ها صاحب فرزندی می ‌شود که همه انتظار دارند جانشین رییس گله باشد اما برخلاف تصور همه «شادفیل» بسیار دست و پا چلفتی است و هیکل گنده‌اش همیشه سبب تخریب و خرابکاری می ‌شود ...