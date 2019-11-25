آغاز اکران انیمیشن «فیلشاه» در ۴۰۰ سینمای روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، نمایش «فیلشاه» به کارگردانی هادی محمدیان پس از دوبله به زبان روسی و طی مراحل فنی از پنجشنبه ۲۱ نوامبر برابر با ۳۰ آبان) در این کشور آغاز شده است و تا یک هفته ادامه دارد.
کارشناسان سینمایی روسیه از استقبال مخاطبان «فیلشاه» در روزهای نخست اکران در این کشور خبر دادهاند و معتقدند این استقبال میتواند زمینهای برای اکران فیلمهای ایرانی در این کشور باشد.
قرار است «فیلشاه» علاوهبر سینماهای روسیه در سالنهای چهار کشور بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و جمهوری آذربایجان هم روی پرده برود.
داستان «فیلشاه» در جنگلی در آفریقا رقم میخورد. رییس گله فیلها صاحب فرزندی میشود که همه انتظار دارند جانشین رییس گله باشد، اما برخلاف تصور همه فیلشاه بسیار دست و پا چلفتی است و هیکل گندهاش همیشه سبب تخریب و خرابکاری میشود... این انیمیشن در اصل درباره اصحاب فیل و حمله ابرهه به خانه کعبه است که در نهایت به ولادت حضرت محمد(ص) ختم میشود.
فیلشاه انیمیشن سینمایی ایرانی محصول گروه هنر پویا است که کارگردانی آن بر عهده هادی محمدیان و تهیهکنندگی آن بر عهده حامد جعفری بودهاست.
نظر شما