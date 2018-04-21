۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۰۶

از سوی سازمان ملی استاندارد اعلام شد؛

فهرست جدید کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری

جدیدترین فهرست کالاهای وارداتی مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری برای سال ۱۳۹۷ از سوی سازمان ملی استاندارد منتشر شد.

تغییرات بدین شرح است:

- کالاهای بلبرینگ و رولبرینگ صنعتی تا قطر داخلی ۱۰ اینچ ، ۲۱ قلم ابزار آلات ، میکرو ارگانیسم های پروبیوتیک، الکترو پمپ آب خانگی، انواع بلندگو و ۱۳ قلم کالا مرتبط با آتش نشانی از تاریخ ۱۳۹۶.۳.۱ تاریخ ثبت سفارش اولیه مشمول استاندارد اجباری می باشند.

- تور ماهیگیری از تاریخ ۱۳۹۶/۳/۱ مشمول استاندارد اجباری نمی باشد.

- فقط واحدهای تولیدی لامپ روشنایی دارای پروانه بهره برداری معتبر، مجاز به واردات اجزاء و قطعات لامپ می باشند.

- تغییرات کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۷ در فهرست ذیل این پیش گفتار اعمال گردیده است و کلیه تغییرات اعمال شده در فهرست با رنگ زرد مشخص گردیده است.

