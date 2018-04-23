بازگشت گورخر ایرانی به پارک ملی کویر پس از ۳۳ سال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست (پام)، عباسعلی دامنگیر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان در خصوص سفر سعید نمکی مشاور ریاست و حمید ظهرابی سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به این استان، گفت: بازدید از زیستگاه های مستعد اجرای طرح معرفی مجدد گور خر ایرانی به پارک ملی کویر مرکزی همچون چشمه پیغمبر و اطراف آن در حوزه سیاهکوه، زیستگاه چشمه طلحه و چاه میش مست در حوزه ملک آباد برخی از برنامه های این سفر بود.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به بررسی های میدانی و سوابق مطالعاتی برای شناسایی و معرفی زیستگاه های مستعد اجرای طرح معرفی مجدد گورخر ایرانی در کویر مرکزی، اظهار کرد: در نهایت، دشت شمالی سیاه کوه در محدوده زیستگاه دشتی چشمه پیغمبر، به عنوان زیستگاه مورد توافق و اجماع نظر کارشناسان و متخصصان برای عملیاتی کردن معرفی مجدد گورخر ایرانی در کویر مرکزی انتخاب شد.

دامنگیر با اعلام اینکه برای انتقال گونه نادر گور خر ایرانی از ذخیرگاه زیستکره توران به پارک ملی کویر مرکزی تصمیم گیری لازم صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: این موضوع علاوه بر ارتقاء تنوع زیستی، می تواند بر جاذبه های طبیعی منطقه هم بیافزاید.

وی افزود: به رغم جمعیت مناسب گور خر ایرانی در ذخیره گاه زیستکره توران، این اقدام در راستای ارتقاء تنوع زیستی و احیاء گونه در زیستگاه پیشین خود صورت می گیرد.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان تاکید کرد: اجرای این طرح نه تنها منجر به گسترش طرح قلمرو زیستی گور خر ایرانی در شرق و غرب استان سمنان می شود، بلکه پویایی سایر گونه ها و تنوع زیستی پارک ملی کویر مرکزی را نیز در پی خواهد داشت.

دامنگیر گفت: اجرای این طرح همزمان با هفته محیط زیست در نیمه خردادماه خواهد بود و منجر به حضور گونه نادر گور خر ایرانی در پارک ملی کویر پس از ۳۳ سال می شود.