دیدارهای دوجانبه امیر خانزادی با هیأت های نظامی خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه برگزاری اجلاس فرماندهان نیروی دریایی کشورهای حاشیه اقیانوس هند با فرمانده نیروی دریایی ارتش بنگلادش، جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش ترکیه، فرمانده ناوگان جنوب نیروی دریایی ارتش روسیه، رئیس هیئت نظامی چین و رئیس هیئت نظامی ژاپن به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد.

طرفین در این دیدارها بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف، تاکید کرده‌اند.

همچنین در ادامه دریابان هلوگوین فرمانده نیرو آفریقای جنوبی و دریابان موان راسینگه فرمانده نیرو سریلانکا به طور جداگانه با دریادار خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش دیدار و درباره گسترش همکاری‌های نظامی گفتگو کردند.

همچنین در یک دیدار جداگانه، دریابان هیروشی یامامورا جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش ژاپن نیز با فرمانده نداجا دیدار کرد.

طرفین در این دیدار ضمن بررسی آخرین وضعیت روابط نظامی میان دو کشور، درباره راه‌های افزایش امنیت در آب‌های اقیانوس هند تبادل نظر کردند.