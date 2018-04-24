چسب استخوان ۵ دقیقه ای از راه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، استفاده از انواعی از صمغ های چسبان توسط دندان پزشکان برای ترمیم دندان های آسیب دیده امری کم و بیش متداول است. اما بعد از جراحی استخوان های آسیب دیده از صفحات فلزی و پیچ برای اتصال آنها به یکدیگر استفاده می شود.

کشف جدید پژوهشگران سوئدی در موسسه کی تی اچ می تواند این روند را متوقف کند. آنها از تولید نوعی چسب زیستی سازگار با بدن انسان خبر داده اند که می تواند استخوان های مرطوب را با قدرت بالا به یکدیگر بچسباند. کل فرایند چسباندن استخوان های آسیب دیده از این طریق تنها ۵ دقیقه طول می کشد.

این چسب بر روی یک فیبر خاص قرار گرفته و به استخوان های آسیب دیده چسبانده می شود و در نهایت بخش های شکسته شده استخوان به خوبی به یکدیگر می چسبند. قدرت این چسب ۵۵ درصد بیشتر از چسب های متداول در دندانپزشکی است.

استفاده آزمایشی از این روش فعلا در جریان است و یک شرکت نوپا به نام بیومدیکال بوندینگ در تلاش برای تجاری سازی آن در آینده نزدیک است.