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۵ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۴:۰۲

وزیر ارتباطات:

باید منتظر تصمیم مراجع ذیربط درباره پیام رسانهای خارجی باشیم

باید منتظر تصمیم مراجع ذیربط درباره پیام رسانهای خارجی باشیم

وزیر ارتباطات گفت: درباره نحوه فعالیت پیام رسان های خارجی در کشور باید منتظر تصمیم مراجع تصمیم گیر در این زمینه باشیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم روز جهانی دختران در ارتباطات و فناوری اطلاعات و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره فعالیت پیام رسان های خارجی در کشور گفت : درباره نحوه فعالیت پیام رسان های خارجی در کشور باید منتظر تصمیم مراجع تصمیم گیر در این زمینه باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره موضوع صدا و سیما و صوت و تصویر فراگیر که در مجلس مطرح است نیز افزود : موضوع مهم در این حوزه تعریف صوت و تصویر فراگیر است که مرجع تعیین این تعریف شورای عالی فضای مجازی است .

آذری جهرمی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که این تعریف در شورای عالی فضای مجازی تصویب شود و بعد نظام قانونگذاری بر اساس این تعریف، تدوین شود و هرگونه قانونگذاری قبل از تبیین این عبارت باعث مشکلاتی در مدل اقتصادی و مدل توسعه ای لایه خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات می شود.

کد مطلب 4280916

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