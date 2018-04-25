باید منتظر تصمیم مراجع ذیربط درباره پیام رسانهای خارجی باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه مراسم روز جهانی دختران در ارتباطات و فناوری اطلاعات و در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره فعالیت پیام رسان های خارجی در کشور گفت : درباره نحوه فعالیت پیام رسان های خارجی در کشور باید منتظر تصمیم مراجع تصمیم گیر در این زمینه باشیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره موضوع صدا و سیما و صوت و تصویر فراگیر که در مجلس مطرح است نیز افزود : موضوع مهم در این حوزه تعریف صوت و تصویر فراگیر است که مرجع تعیین این تعریف شورای عالی فضای مجازی است .

آذری جهرمی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که این تعریف در شورای عالی فضای مجازی تصویب شود و بعد نظام قانونگذاری بر اساس این تعریف، تدوین شود و هرگونه قانونگذاری قبل از تبیین این عبارت باعث مشکلاتی در مدل اقتصادی و مدل توسعه ای لایه خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات می شود.