شهرداری زنجان مسائل فرهنگی را فراموش کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس راشاد ظهر سه شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر زنجان با انتقاد از رویکرد شهردار زنجان نسبت به حوزه فرهنگی، گفت: شهردار زنجان کاملا مسائل فرهنگی را فراموش کرده است، به همین خاطر در وضعیت موجود پیشنهاد میکنیم سازمان فرهنگی را منحل کنیم تا وضعیت حوزه فرهنگی شهرداری مشخص شود.
وی در حین بررسی بودجه فرهنگی سالجاری شهرداری زنجان، میزان بودجه را کم ارزیابی و ابراز کرد: در هیچ مرکز استانی چنین کمبود بودجه فرهنگی دیده نشده است.
این عضو شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: بودجه فرهنگی باید در بخش نرمافزاری هزینه شود، اینکه بخش عمرانی و احداث تالار شهر را جزئی از بودجه فرهنگی بدانیم، یک تفکر اشتباه است.
راشاد با بیان اینکه رویکرد فعلی شهردار موجب تعطیلی بخش فرهنگی شهرداری میشود اظهار کرد: باید کسی در رأس سازمان فرهنگی شهرداری باشد که اعتقاد به کار فرهنگی داشته باشد.
برای رضای خدا نگذارید اعتبارات فرهنگی شهرداری، نابهجا هزینه شود
رئیس شورای اسلامی شهر زنجان نیز گفت: برای رضای خدا هم که شده، نگذارید اعتبارات فرهنگی شهرداری، نابهجا هزینه شود.
احمد نصیری با بیان اینکه شهرداری نباید حیاط خلوت سایر نهادها باشد، افزود: نهادی که از بودجه دولتی بهرهمند است، چرا باید متوسل به شهرداری شود.
وی در ادامه با اشاره به بودجه فرهنگی شهرداری در سال جاری، اظهار کرد: تامین هزینه برخی برنامههای فرهنگی که خود ارگان متولی دارد ربطی به شهرداری نداشته و نباید ریالی در این بخشها هزینه شود.
نصیری افزود: بر اساس برنامه، شورای شهر اجازه هزینهکرد اعتبار را در این حوزه خواهد داد و به کسی اجازه نخواهیم داد که از بودجه شهرداری و حوزه فرهنگی سوء استفاده کند.
سایر اعضای شورا نیز با تاکید بر تحقیق و تفحص از عملکرد معاونت فرهنگی سابق شهردرای زنجان، بر اصلاح رویه در هزینهکرد و توجه بیش از پیش به این حوزه تاکید کردند.
اعضای شورای شهر زنجان که کلیات بودجه فرهنگی شهرداری زنجان را پیشتر تصویب کرده بودند مقرر کردند تا جزئیات بودجه در جلسه بعدی بررسی و تصویب شود.
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