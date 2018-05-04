به گزارش خبرگزاری مهر، در آغاز روز هفته هلال احمر که همزمان با روز جمعه ۱۴ اردیبهشت است، حجت‌الاسلام والمسلمین معزی؛ نماینده ولی‌فقیه در جمعیت هلال‌احمر، پیش از خطبه‌ نماز جمعه تهران و درباره تشریح خدمات برجسته این نهاد مردمی به‌ خصوص در سال ۹۶؛ سخنرانی می کند.

تجدید میثاق مدیران و کارکنان جمعیت هلال احمر با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی در مرقد امام خمینی(ره)، دیدار، نشست صمیمانه رئیس جمعیت هلال احمر با پیشکسوتان امداد و نجات، برگزاری انتخابات مجامع کانون های دانشجوئی و جوانان استان ها از برنامه های دیگر این هفته است.



دیدار با مراجع عظام در شهر مقدس قم، اعطای نشان‌های عالی، افتتاح همزمان پروژه های حوزه توانبخشی، برگزاری اجلاس سراسری کانون های دانشجوئی، بازدید شرکت کنندگان در نشست مشارکتی از مناطق زلزله زده کرمانشاه، برگزاری شب شعر ماه بدون مرز از دیگر برنامه های هفته هلال احمر است.

برگزاری المپیاد بزرگ غنچه های هلال احمر استان قم و ارائه تخفیفات توانبخشی، اعزام کاروان های سلامت و نیکوکاری، برگزاری نمایشگاه ارائه خدمات در دریاچه خلیج فارس، برپایی نمایشگاه نگار گذر از فعالیت‌های هلال احمر، کوهپیمائی خانواده هلال نیز از دیگر برنامه هایی است که در هفته هلال احمر اجرا می‌شود.