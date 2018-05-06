آیین­ نامه اجرایی تهیه فهرست دارویی به تصویب هیئت وزیران رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست جهانگیری معاون اول رییس­ جمهوری، آیین ­نامه اجرایی مربوط به تهیه فهرست رسمی دارویی ایران بر اساس نظام دارویی ملی کشور را به تصویب رساند.

آیین­ نامه اجرایی تهیه فهرست رسمی دارویی ایران تصویب شد

به موجب این آیین ­نامه، کارگروه بررسی و تدوین فهرست دارویی ایران به منظور تهیه فهرست یاد شده، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) تشکیل می­ گردد.

تصمیم­ گیری در مورد درخواست‌های اضافه شدن و یا حذف داروها از فهرست دارویی ایران و نیز تعیین و روزآمد کردن فهرست رسمی دارویی ایران شامل داروهای بدون نسخه و داروهای بیماری‌های نادر از جمله وظایف کارگروه یاد شده است.

دولت همچنین سازمان غذا و دارو را موظف کرد با استفاده از کلیه روش‌های اطلاع رسانی از جمله انتشار و یا توزیع الکترونیکی فهرست رسمی دارویی ایران کلیه انجمن‌های علمی و شاغلین حرف پزشکی به نحو مقتضی را در جریان آخرین تغییرات فهرست قرار دهد. فهرست کامل رسمی دارویی ایران همراه با تقسیم‌بندی‌های ضروری داروها باید حداکثر هر سه ماه یکبار منتشر و شامل اسامی ژنریک و یا عمومی داروها، کاربردهای بالینی مورد تأیید کارگروه و اشکال دارویی آنها باشد.

تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی ایران تخلف محسوب شده و متخلف با توجه به شدت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن، حسب مورد به مجازات‌های مندرج در قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شود.

موافقت دولت با تداوم اجرای برخی از پروژه­ های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی

هیئت وزیران با صدور مجوز برای تداوم اجرای برخی از پروژه ­های مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی با رعایت شرایط خاص موافقت کرد.

پروژه ­های مذکور شامل بهبود فرآیند و بهینه سازی پالایشگاه اصفهان، پترو پالایش کنگان، پایانه نفتی بشماق، راه­ آهن چابهار- زاهدان، راه ­آهن دو رود- خرم آباد- اندیمشک و شهر صنعتی تبریز (۴) هستند.

دولت نصاب معاملات در سال ۹۷ را تعیین کرد

هیئت وزیران نصاب معاملات (موضوع قانون برگزاری مناقصات) را برای سال ۱۳۹۷ تعیین کرد.

بر این اساس، حد نصاب معاملات کوچک تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال، معاملات متوسط با مبلغ بیش از سقف معاملات کوچک و تا سقف ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و معاملات بزرگ با مبلغ برآورد اولیه بیش از ۲میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد.

همچنین نصاب معاملات یاد شده به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می­ شود، تسری می­ یابد.

آیین­ نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف ­کنندگان خودرو اصلاح شد

با تصویب هیئت وزیران، آیین­ نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف ­کنندگان خودرو اصلاح شد.

دولت این تصمیم را با توجه به ضرورت یکسان­ سازی ضوابط و مقررات ناظر بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه خدمات سیار و امداد حمل خودرو و همچنین ضرورت تدوین ضوابط و استانداردهای فنی این خدمات اتخاذ کرد.

به موجب این تصمیم، مسئولیت تدوین و ابلاغ استانداردها و دستورالعمل های فنی و چگونگی ارایه خدمات سیار و امداد حمل خودرو و نیز ضوابط تاسیس و صدور، تمدید، تعلیق و لغو پروانه فعالیت شرکت­ های ارایه دهنده خدمات یادشده در سطح کشور برای عرضه کننده و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی، برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت می ­باشد.

همچنین آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از ابلاغ این مصوبه، پروانه فعالیت از مراجع ذی­ ربط اخذ کرده­اند، مکلفند ضمن تطبیق وضعیت خود با استانداردها و دستورالعمل های فنی ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تمدید پروانه فعالیت اقدام نمایند.

آیین ­نامه اجرایی قانون بیمه اجباری شخص ثالث به تصویب رسید

هیئت وزیران با هدف اجرای تکلیف قانونی مقرر در قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، آیین­ نامه اجرایی این قانون را به تصویب رساند.

به موجب آیین­ نامه مذکور، شرکت بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث جهت اخذ مجوز فعالیت در این رشته باید به تشخیص بیمه مرکزی واجد شرایط باشد.

همچنین بیمه مرکزی موظف است ضوابط و اطلاعات مربوط به صدور، لغو، تعلیق یا ابطال مجوز فعالیت هر یک از شرکت ­های بیمه در رشته شخص ثالث را به صورت مستمر در پایگاه اطلاع رسانی خود جهت اطلاع عمومی منتشر نماید.

دولت اساسنامه صندوق تأمین خسارت­ های بدنی را تصویب کرد

دولت در راستای تکلیف قانونی مقرر در قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث و مسئولیت­ های جدید صندوق تأمین خسارت­ های بدنی به موجب قانون مذکور، اساسنامه صندوق یاد شده را تصویب کرد.

موضوع فعالیت و تعهدات صندوق، مدت فعالیت صندوق، ارکان صندوق، اعضا و وظایف و اختیارات مجمع عمومی و هیئت نظارت صندوق و منابع مالی صندوق، از جمله موارد مندرج در اساسنامه صندوق أمین خسارت­ های بدنی هستند.

آیین­ نامه اجرایی آموزشگاه ­های رانندگی اصلاح شد

هیئت وزیران آیین ­نامه اجرایی آموزشگاه­ های رانندگی را بروز رسانی کرد و براساس این تصمیم، نقش و وظایف نظام صنفی از جمله صدور پروانه کسب توسط اتحادیه مربوط، تعیین شده است.

تاکید بر نقش حاکمیتی- نظارتی پلیس راهنمایی و رانندگی از جمله نحوه بکارگیری مدیر، مدرس و مربیان آموزشگاه ­ها و نظارت بر آنها و اجرای آزمون­ های رانندگی و نیز حذف الزام مهارت آموزان به گذراندن دوره آموزشی تئوری در آموزشگاه های رانندگی، از جمله اهداف اصلاح آیین­ نامه یاد شده است.

آیین ­نامه اجرایی ساماندهی بدهی ­های دولت به تصویب رسید

هیئت وزیران به منظور تعیین ساز و کار اجرای احکام مندرج در برنامه ششم توسعه، آیین­ نامه اجرایی مربوط به ساماندهی بدهی­ های دولت را به تصویب رساند.

کمک ­های مالی به حادثه دیدگان بلایای طبیعی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می­ شود

هیئت وزیران به منظور کمک به حادثه دیدگان بلایای طبیعی، مصوب کرد کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک که به حساب‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز شده است، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی گردد.

مجازات نقدی جرایم قانون شکار و صید افزایش یافت

دولت با هدف افزایش اثر بازدارندگی مجازات­ های در نظر گرفته شده در قانون صید و شکار، با افزایش مجازات نقدی جرایم مندرج در قانون یاد شده موافقت کرد.