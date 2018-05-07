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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۱:۰۴

معاون آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه اصفهان خبر داد:

پذیرش حوزه‌های علمیه در دو نظام آموزشی بلندمدت و کوتاه مدت

پذیرش حوزه‌های علمیه در دو نظام آموزشی بلندمدت و کوتاه مدت

اصفهان - معاون آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه اصفهان گفت: دو نظام آموزشی بلندمدت شامل چهار سطح و کوتاه مدت با نام «سفیران هدایت» در حوزه‌های علمیه وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن جلالی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت آغاز پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه اصفهان اظهار داشت: ثبت‌نام برای ورود به حوزه‌های علمیه اصفهان کشوری و از طریق سایت www.esf-hozeh.com انجام می‌شود.

وی افزود: مرحله نخست پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه اصفهان بهمن‌ماه آغاز می‌شود و با توجه به برگزاری چندین بار امتحان ورودی امکان ثبت‌نام تا پایان تیرماه وجود دارد.

معاون آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اینکه از حداقل مقطع هشتم و همچنین از مقاطع دیپلم، پیش دانشگاهی ومقطع دانشگاهی پذیرش حوزه‌های علمیه انجام می‌شود، ابراز داشت: برای مقطع متوسطه اول مدرسه چهارباغ امیرالمومنین، صاحب الامر و مدرسه جدید تاسیس جامعة المهدی در نظر گرفته شده است و مدارسی نیز مخصوص دیپلمه‌ها و دیگر مقاطع وجود دارد.

پذیرش حوزه‌های علمیه در دو نظام آموزشی بلندمدت و کوتاه مدت

وی با بیان اینکه در اصفهان دو نظام آموزشی بلندمدت شامل چهار سطح و کوتاه مدت با نام «سفیران هدایت» در حوزه‌های علمیه وجود دارد، اظهار داشت: در استان اصفهان ۳۷ مدرسه در نظام بلندمدت وجود دارد که ۱۳ مورد در اصفهان و ۲۵ مدرسه در دیگر شهرستان‌ها فعالیت دارند.

جلالی اضافه کرد: همچنین سه مدرسه برای حضور در نظام کوتاه مدت حوزه‌های علمیه وجود دارد که در شهرهای رهنان، خمینی شهر و حبیب آباد واقع شده است اما در این نظام تنها مقطع حداقل دیپلم را پذیرا هستیم.

تحصیل کوتاه مدت در حوزه‌های علمیه شامل ۵ سال آموزش و ۵ سال تبلیغ است

وی با بیان اینکه دوران تحصیل کوتاه مدت در حوزه‌های علمیه شامل  پنج سال آموزش و پنج سال تبلیغ است، بیان داشت: این افراد در پایان دوره مدرک سطح دو دریافت می‌کنند و می‌توانند به تحصیل در سطح سه بپردازند.

پذیرش برای حفظ قرآن در مدرسه شهید طباطبایی‌نژاد

معاون آموزشی پژوهشی حوزه علمیه اصفهان گفت: همچنین یک مدرسه ویژه حفظ قرآن به نام شهید طباطبایی نژاد زیر نظر حوزه علمیه فعالیت دارد که در منطقه زینبیه واقع شده است و برای حفظ سه ساله و یک ساله قرآن از علاقه‌مندان پذیرش می‌کند.

کد مطلب 4289867

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