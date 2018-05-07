به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن جلالی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت آغاز پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه اصفهان اظهار داشت: ثبت‌نام برای ورود به حوزه‌های علمیه اصفهان کشوری و از طریق سایت www.esf-hozeh.com انجام می‌شود.

وی افزود: مرحله نخست پذیرش سراسری حوزه‌های علمیه اصفهان بهمن‌ماه آغاز می‌شود و با توجه به برگزاری چندین بار امتحان ورودی امکان ثبت‌نام تا پایان تیرماه وجود دارد.

معاون آموزشی و پژوهشی حوزه علمیه اصفهان با اشاره به اینکه از حداقل مقطع هشتم و همچنین از مقاطع دیپلم، پیش دانشگاهی ومقطع دانشگاهی پذیرش حوزه‌های علمیه انجام می‌شود، ابراز داشت: برای مقطع متوسطه اول مدرسه چهارباغ امیرالمومنین، صاحب الامر و مدرسه جدید تاسیس جامعة المهدی در نظر گرفته شده است و مدارسی نیز مخصوص دیپلمه‌ها و دیگر مقاطع وجود دارد.

پذیرش حوزه‌های علمیه در دو نظام آموزشی بلندمدت و کوتاه مدت

وی با بیان اینکه در اصفهان دو نظام آموزشی بلندمدت شامل چهار سطح و کوتاه مدت با نام «سفیران هدایت» در حوزه‌های علمیه وجود دارد، اظهار داشت: در استان اصفهان ۳۷ مدرسه در نظام بلندمدت وجود دارد که ۱۳ مورد در اصفهان و ۲۵ مدرسه در دیگر شهرستان‌ها فعالیت دارند.

جلالی اضافه کرد: همچنین سه مدرسه برای حضور در نظام کوتاه مدت حوزه‌های علمیه وجود دارد که در شهرهای رهنان، خمینی شهر و حبیب آباد واقع شده است اما در این نظام تنها مقطع حداقل دیپلم را پذیرا هستیم.

تحصیل کوتاه مدت در حوزه‌های علمیه شامل ۵ سال آموزش و ۵ سال تبلیغ است

وی با بیان اینکه دوران تحصیل کوتاه مدت در حوزه‌های علمیه شامل پنج سال آموزش و پنج سال تبلیغ است، بیان داشت: این افراد در پایان دوره مدرک سطح دو دریافت می‌کنند و می‌توانند به تحصیل در سطح سه بپردازند.

پذیرش برای حفظ قرآن در مدرسه شهید طباطبایی‌نژاد

معاون آموزشی پژوهشی حوزه علمیه اصفهان گفت: همچنین یک مدرسه ویژه حفظ قرآن به نام شهید طباطبایی نژاد زیر نظر حوزه علمیه فعالیت دارد که در منطقه زینبیه واقع شده است و برای حفظ سه ساله و یک ساله قرآن از علاقه‌مندان پذیرش می‌کند.