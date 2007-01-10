درک صحیح آیات الهی؛ حرکت در مسیر معرفت قرآنی و الهی

به گزارش خبرنگار مهر، از جمله راهکارهای مهم برای ارتقاء معرفت دینی در سطح جامعه، توجه ویژه به مفاهیم و معانی این کتاب آسمانی است، در همین راستا در مباحث قرآنی باید معانی آیات به دقت مطرح و مورد بررسی قرار گیرند تا ذهن مخاطبان به خوبی با این مفاهیم و آموزه ها عجین شده، نتایج آن در زندگی روزمره بروز و ظهور داشته باشد .

تدبر و تعمق در آیات قرآنی و تأمل در آنها بسیار مهم است در این میان نباید تنها به خواندن تفاسیر کفایت و خود را به آن محدود کرد بلکه خود نیز باید در آیات الهی تدبر و تفکر کنیم .

تدبر یعنی انسان آیه را ملاک قرار داده و به نتایجی که می خواهد دست یابد، این امر برای کسانیکه ایمان و اعتقاد قلبی دارند خیر، برکت و نورانیت در پی خواهد داشت .

نباید در تدبر قرآنی انسان مبتلا به تفسیر به رأی شود . زیرا تفسیر به رأی و تدبر در قرآن فاصله ظریفی دارند و کم توجهی به این مسئله گمراهی انسان را موجب خواهد شد .

آموزه های قرآنی مربوط به معرفت عقلی و اعتقادات انسان است . دریافت و کسب اعتقادات صحیح موجب می شود انسان به آنها نیز عمل کرده و این آموزه ها در زندگی وی نهادینه خواهند شد، چنین رخدادی مقدمه ای برای ایمان به قرآن و عمل به آن است .

آیات مربوط به احکام چون نماز، روزه و طهارت را انسان نمی تواند مستقیما مورد استفاده قرار دهد، بلکه افراد متخصص باید این آموزه ها را از آیات قرآن استخراج کرده و سپس حکم می دهند تا مورد استفاده دیگران قرار گیرند که در این امر باید به سخن مراجع تقلید رجوع کنیم .

صحیح خواندن قرآن، فهم درست معانی آیات الهی، تدبر در آن و عمل به آموزه ها و مبانی این کتاب آسمانی علاوه بر ارتقاء معرفت قرآنی هدایت را موجب شده و انسان را به سر منزل مقصود می رساند.

مقدمه فهم صحیح قرآن قرائت آن است و اگر کلمه یا کلماتی از قرآن به طور صحیح خوانده نشود در معانی آن اشتباهاتی رخ می دهد و طی آن معانی آیات تغییر می کند، اهمیت این مسئله تا آنجاست که همه اشخاص، دانشجویان و نوجوانان باید به این مسئله مهم توجه کنند.

فهم و تبیین قرآن کریم دومین مسئله مهم در این مقوله به شمار می رود، چرا که علاوه بر قرائت صحیح قرآن معانی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در عصر پیامبر اکرم(ص) ابتدا قرآن خوانده و سپس ایشان به توضیح و تبیین صحیح آیات الهی اقدام می کرد.

عمل به آیات قرآن از دیگر ضرورتهای پرداخت صحیح به این کتاب آسمانی است زیرا پس از صحیح خواندن، فهم و درک درست و تدبر در آیات الهی عمل به معانی و مبانی آن ضرورت دارد، از این رو طی این مرحله انسانها هدایت خواهند شد چرا که قوی ترین و پایدارترین اصول و مبانی در آیات قرآن نهفته است که تحقق اهدف قرآن و عمل به مبانی و آموزه های آن در زندگی روزمره انسان را به اهداف خوبی رسانده و جایگاههای والا برای او رقم می زند.

به منظور کسب معرفت قرآنی انسان باید شناخت اجمالی از قرآن و جایگاه آن داشته و با ذهنیت خاصی که دارد به این مهم بپردازد.