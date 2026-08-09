به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم کریمی، معاون نیروی انسانی فراجا، با اشاره به اهمیت این طرح راهبردی اظهار داشت: این رویداد، نقطه عطفی در تاریخ آموزشهای تخصصی فراجا محسوب میشود. در پی فراخوان جذب سراسری، حدود ۳ هزار داوطلب ثبتنام کردند که پس از گذراندن مراحل دقیق ارزیابیهای اولیه، مصاحبه و گزینش، ۹۰۶ نفر به مرحله آزمون کتبی راه یافتند.
سردار کریمی با تأکید بر اینکه این دبیرستانها با هدف «نخبهپروری» و «تولید دانش انتظامی» پایهگذاری شدهاند، افزود: طبق برنامهریزیهای انجام شده، ۴۰۰ نفر از برگزیدگان این آزمون، به عنوان نخستین نسلِ دانشآموزان دبیرستانهای پلیس، سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را آغاز خواهند کرد.
وی در خصوص چشمانداز توسعه این طرح گفت: ایده تأسیس دبیرستان پلیس که با دستور و پیگیری ویژه فرمانده کل انتظامی کشور عملیاتی شده است، هماکنون در مرحله تکمیل زیرساختهای ساختمانی قرار دارد. هدفگذاری نهایی ما، رسیدن به ظرفیت پذیرش ۱۲۰۰ دانشآموز است و در گامهای بعدی، توسعه این دبیرستانها در ۸ استان کشور نیز در دستور کار قرار دارد تا عدالت آموزشی در جذبِ استعدادهای انتظامی برقرار شود.
معاون نیروی انسانی فراجا در پایان خاطرنشان کرد: راهبرد اصلی ما در اجرای این طرح، تربیت کادر فنی، مدیریتی و فرماندهی متخصص، متعهد و کارآمد برای آینده فراجا است؛ نیروهایی که با دانش روز و انضباط نظامی، امنیت پایدار جامعه را تضمین کنند.
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