  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۷

نخستین آزمون ورودی دبیرستان‌های پلیس با ۹۰۶ داوطلب برگزار شد

نخستین آزمون ورودی دبیرستان‌های پلیس با ۹۰۶ داوطلب برگزار شد

نخستین آزمون ورودی دبیرستان‌های پلیس با حضور ۹۰۶ داوطلب در دانشگاه افسری فراجا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار ابراهیم کریمی، معاون نیروی انسانی فراجا، با اشاره به اهمیت این طرح راهبردی اظهار داشت: این رویداد، نقطه عطفی در تاریخ آموزش‌های تخصصی فراجا محسوب می‌شود. در پی فراخوان جذب سراسری، حدود ۳ هزار داوطلب ثبت‌نام کردند که پس از گذراندن مراحل دقیق ارزیابی‌های اولیه، مصاحبه و گزینش، ۹۰۶ نفر به مرحله آزمون کتبی راه یافتند.

سردار کریمی با تأکید بر اینکه این دبیرستان‌ها با هدف «نخبه‌پروری» و «تولید دانش انتظامی» پایه‌گذاری شده‌اند، افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، ۴۰۰ نفر از برگزیدگان این آزمون، به عنوان نخستین نسلِ دانش‌آموزان دبیرستان‌های پلیس، سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ را آغاز خواهند کرد.

وی در خصوص چشم‌انداز توسعه این طرح گفت: ایده تأسیس دبیرستان پلیس که با دستور و پیگیری ویژه فرمانده کل انتظامی کشور عملیاتی شده است، هم‌اکنون در مرحله تکمیل زیرساخت‌های ساختمانی قرار دارد. هدف‌گذاری نهایی ما، رسیدن به ظرفیت پذیرش ۱۲۰۰ دانش‌آموز است و در گام‌های بعدی، توسعه این دبیرستان‌ها در ۸ استان کشور نیز در دستور کار قرار دارد تا عدالت آموزشی در جذبِ استعدادهای انتظامی برقرار شود.

معاون نیروی انسانی فراجا در پایان خاطرنشان کرد: راهبرد اصلی ما در اجرای این طرح، تربیت کادر فنی، مدیریتی و فرماندهی متخصص، متعهد و کارآمد برای آینده فراجا است؛ نیروهایی که با دانش روز و انضباط نظامی، امنیت پایدار جامعه را تضمین کنند.

کد مطلب 6912286
مهسا حيدری توچائی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها